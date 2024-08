Terapia com cães Bulls

Sede da Apae de Santa Bárbara - Foto: Claudeci Junior/Liberal

O projeto “Raças de Peso”, desenvolvido em Santa Bárbara d’Oeste, firmou uma parceria com a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) do município para a realização de terapias assistidas com cães das raças bulls. A primeira sessão está programada para o dia 28 de agosto.

De acordo com Emerson Xavier, presidente do projeto, a terapia assistida por animais já é uma prática estabelecida, porém, é mais comum o uso de cães como golden retriever e body cooler.

A iniciativa busca não apenas comprovar a eficácia da terapia com cães das raças Bulls, mas também desmistificar a imagem desses animais, que são frequentemente considerados perigosos.

“O perigo está na falta de conhecimento e na ignorância. Cada raça possui características comportamentais específicas e necessidades que, quando compreendidas e respeitadas, resultam em uma convivência harmoniosa e segura”, afirma Xavier.

As sessões de terapia serão realizadas mensalmente, com a participação de quatro cães. Xavier destaca que há uma base científica sólida que apoia a utilização de cães em terapias para o desenvolvimento de crianças com diferentes tipos de deficiência.

Segundo ele, a presença dos cães pode aumentar os níveis de hormônios do prazer, incentivando as crianças a se empenharem mais para superar seus desafios, concentrando-se em suas habilidades em vez de suas limitações.

“Acreditamos que não há aprendizagem sem afeto. E esse vínculo entre o cão e a criança surge de maneira natural, tornando o animal um excelente aliado no desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais”, comenta Xavier em entrevista ao LIBERAL.

Ele explica que com um aluno com TEA (Transtorno do Espectro Autista), por exemplo, é possível trabalhar a psicomotricidade através de um circuito a ser percorrido na companhia do animal. “Este tratamento traz resultados a longo prazo, mas uma melhora visível desde as primeiras sessões”.

Sobre o projeto

O “Raças de Peso” é dedicado à conscientização sobre as raças bulls, com uma equipe composta por adestradores, veterinários, criadores, fotógrafos, advogados e amantes da raça.

O grupo trabalha para disseminar informações que promovam uma criação mais saudável e equilibrada desses cães, evitando acidentes decorrentes da falta de conhecimento sobre socialização e liderança.

Os encontros do projeto são realizados na Praça da Migração, na Avenida da Indústria, onde também acontecem eventos PET com palestras de profissionais especializados, competições de cães voltadas para raças específicas, como pitbulls, e diversas atividades para o público.

Além disso, o evento oferece espaço para marcas divulgarem seus produtos, food trucks, área kids com brinquedos gratuitos, sorteios de brindes e sacos de ração.