Por que os animais comem grama?

É muito comum presenciar cães comendo grama, seja em passeios ou até mesmo no quintal de casa, mas o motivo de fazerem isso é desconhecido ou está no senso comum: os cachorros ingerem grama por estarem com desconforto gastrointestinal. Porém, são raros os casos de animais que realmente estão comendo por esta razão, de acordo com a médica veterinária Profª Joyce Magalhães, especialista em medicina integrativa.

“Lobos e cães selvagens têm esse hábito, e como é um hábito fica difícil associar a um problema. Estudos afirmam que entre os cães domésticos esse hábito também é muito comum, e que se deve ao fato do animal apreciar o sabor da planta”, disse a veterinária. Segundo Joyce, comer grama raramente significa que o animal esteja com alguma doença, mas algumas condições de saúde que causem desconforto abdominal, além de má nutrição e desidratação, podem levar o pet a desenvolver esse hábito.

A grama ajuda no aumento do teor de fibras na dieta do animal, auxiliando no funcionamento do trato gastrointestinal e pode ajudar a melhorar a digestão, além de ser fonte de vitamina e sais minerais. Mas cuidados devem ser tomados com o hábito de ingestão dessas plantas.

A médica aponta que as plantas presentes em canteiros, calçadas ou parques podem estar contaminadas com algo que pode fazer mal ao animal, afinal outros pets que passam por ali podem fazer suas necessidades nas plantas e, por isso, ela pode ser um foco de contaminação de doenças transmitidas pela ingestão de microrganismos presentes nas fezes, como a giardíase.

“Para evitar essa questão, existem graminhas para cães que você pode ter em casa, que são vendidas em pet shops. Esses produtos são mais recomendados, pois possuem um controle de produção e não apresentam riscos de contaminação por sujeira ou bactérias”, indicou.

GATOS. O hábito de comer grama é normal entre os felinos, apontou a veterinária. “Estudos sugerem que os ancestrais dos gatos faziam a ingestão de grama para estimular a atividade muscular do trato digestivo e, assim, colocar para fora parasitas intestinais indesejados. Essa prática acabou indo parar no código genético como estratégia de sobrevivência, e a evolução se encarregou de passá-la adiante”.

A ingestão das plantas contribui para o aumento das fibras no organismo do gato, já que a grama é rica na substância, e acelera a atividade do intestino. Porém, nem todos os tipos de grama são indicados para os bichanos e a quantidade ingerida também deve ser controlada.

“O aparelho digestivo dos felinos não conta com as enzimas necessárias para digerir corretamente grandes quantidades de gramas e isso pode resultar em um mal-estar e provocar vômitos e diarreia”, orientou a veterinária.

De acordo com ela, é ideal que os tutores de gatos tenham vasos com grama específica para os felinos em casa – que também são vendidas em pet shops. “Além de lindas, essas graminhas trabalham o enriquecimento ambiental e podem ser consumidas com segurança por gatos, auxiliando na eliminação de bolas de pelo que se formam quando os bichanos fazem sua própria higiene”.

Saiba mais

Hábitos e cuidados para prevenir a saúde gastrointestinal dos cães e gatos:

Oferecer uma dieta balanceada;

Cuidar da microbiota intestinal;

Oferecer água de qualidade;

Cuidar da saúde emocional;

Cuidar da saúde bucal;

Consultas periódicas;

Manter a hidratação.

Fonte: Joyce Magalhães, médica veterinária