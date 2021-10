Poly: a gata do Polivalente que virou mascotinha

Pode-se dizer que o ano letivo dessa gatinha fofa, que atende pelo nome de Poly, teve início em 2017, quando ela apareceu na Etec Polivalente de Americana, e foi acolhida pela professora Sumara de Souza Sampaio. “Ela traz carinho e alegria para o nosso dia”, comenta a profissional.

A gata Poly se tornou mascote do Polivalente e tem até Instagram – Foto: Divulgação

Completamente adaptada ao ambiente escolar, a felina foi eleita mascote da escola, tendo se tornado figurinha fácil pelos corredores e salas de aula. No dia a dia, não há quem passe por ela sem fazer um agrado, afinal, Poly conquistou o coração de 2.415 alunos, 154 servidores, 168 professores e 18 colaboradores terceirizados.

Dedicada, ela faz jus ao título. Logo pela manhã, Poly espera a chegada dos funcionários e professores, e às 7 horas recepciona os alunos. A professora Divina Bertalia conta que a gatinha costuma circular pelos ambientes. “Não importuna ninguém, porque é educada como uma lady”, brinca.

Aprovada até pela professora e diretora Mary Damiani, Poly se sente em casa. “A presença dela, nos diversos ambientes, traz uma paz muito gostosa”, diz.

















Dócil e muito meiga, Poly gosta de uma boa mordomia. Quando está muito calor ela vai em busca dos ambientes com ar-condicionado. Além disso, gosta de deitar nas cadeiras ou se acomodar em alguma bolsa macia. “É só fazer um carinho que ela se esparrama nos afagos”, comenta Sumara.

Inclusive, há quem jure que a gata assiste às aulas. “Como ser culto, tem predileção pela biblioteca da escola”, comentam.

Já outros, a colocam como aluna. “Poly faz parte da minha turma”, ressalta Amanda Aparecida da Costa Patrocínio, aluna do módulo 3 do curso de administração.

Responsável pelos cuidados com a gata, Rafael Legramandi Prado, ama a felina. “Tenho muita alegria nessa convivência com a Poly”, diz.

Para quem deseja acompanhar as aventuras da gata, ela já tem perfil no Instagram. É só seguir o @poly_etec e se divertir com as peripécias dela.