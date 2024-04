PetVet: Todo o cuidado que eles merecem

A médica veterinária Gabriela Previatti Crema tem o amor pelos animais como motivação - Foto: Lucas Ribeiro da Silva

Nada melhor do que poder contar com uma equipe especializada para cuidar dos nossos bichinhos com o mesmo carinho e atenção com que são tratados em casa. Acolher amorosamente tutor e animal, oferecendo alternativas para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida é o objetivo dos profissionais da PetVet.

Sob o comando da médica veterinária Gabriela Previatti Crema, a clínica completa 10 anos com estrutura completa, equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Além da aplicação de vacinas, coleta de exames, cirurgias, atendimentos emergenciais e domiciliares, os tutores também têm a praticidade de contar com os serviços de banho e tosa e hospedagem no mesmo local.

O amor pelos animais é a principal motivação de Gabriela, que entende a importância dos pets para as famílias na atualidade. Pós-graduada em clínica médica e cirurgia de pequenos animais, e pós-graduanda em clínica médica e cirúrgica de pets exóticos e animais silvestres, ela também estudou endocrinologia e anestesiologia.

Para dedicar-se aos animais com todo o cuidado que eles merecem, a profissional prepara um novo espaço para a PetVet, onde o atendimento atencioso e empático continuará em foco.

PetVet Clínica Veterinária

Endereço: Avenida Iacanga, 730, Mollon – Americana

Avenida Iacanga, 730, Mollon – Americana Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 22h Sábado das 8h às 13h Plantão 24 horas

Site: petvetamericana.com.br

petvetamericana.com.br Telefone: (19) 3406-5088

(19) 3406-5088 Emergência 24h: (19) 99808-0075

(19) 99808-0075 WhatsApp: (19) 99808-0075

(19) 99808-0075 Facebook: /petvetamericana

/petvetamericana Instagram: @petvetiacanga

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.