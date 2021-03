Pets e plantas: perigo à vista

As plantas e flores exalam perfumes únicos, têm texturas e cores diferentes e atraem as atenções não só das pessoas, mas também dos bichinhos. Entretanto, isso pode ser muito perigoso, já que algumas espécies são altamente tóxicas para eles.

As azaleias são um exemplo. Elas costumam enfeitar os jardins e podem ser encontradas em um passeio na rua, mas estão entre as plantas que oferecem riscos aos pets.

“A azaleia possui uma beleza única, mas é tóxica para os bichos, podendo causar vômitos, diarreia, convulsões, arritmia cardíaca, cegueira e até mesmo levá-los ao coma”, alerta a florista parceira da Flores Online, Juana Martinez.

Algumas plantas podem oferecer riscos aos pets, portanto atenção! – Foto: Adobe Stock

Outras plantas que podem causar até a morte do animal são copo de leite, antúrio, samambaia, lírio e espada de São Jorge. Para se ter ideia, a toxicidade da samambaia pode ser tão potente, que até mesmo as folhas secas e mortas que caem no chão são perigosas se ingeridas. Por isso, é extremamente importante estar atento aos mínimos detalhes.

O alerta não quer dizer que, caso o tutor tenha uma das plantas tóxicas para os pets, deve se livrar delas. Muitas vezes basta trocar o local, dificultando o acesso. O principal é ter muito cuidado com a curiosidade dos cães e com as habilidades dos gatos, que adoram subir e escalar.

Inofensivas

Por outro lado, diversas plantinhas não oferecem esses riscos e são tão belas e perfumadas quanto as demais. É o caso do girassol, da orquídea, da fitônia e das echeverias.

“O girassol é encantador por natureza e a fitônia tem um aspecto diferenciado que traz muita beleza. Elas podem ser plantadas em jardins ou vasos. Além disso, as orquídeas, com diferentes cores e formas são lindas para decorar espaços e não costumam atrair tanto a atenção de cães e gatos”, afirma Juana.

As echeverias são uma espécie de suculenta e além de não serem tóxicas para os animais, são excelentes para serem colocadas em varandas, pequenos espaços ou até mesmo para criar quadros.

Portanto, vale a pena pesquisar bastante sobre as espécies antes de comprar. Afinal, é possível ter uma casa bela e decorada, sem ter que abrir mão da alegria e do companheirismo dos pets.