Personal trainer de Americana cuida de moradias de gatos pela cidade

Quem tem como caminho o centro de Americana ou frequenta os consultórios médicos da região, já se deparou com um conglomerado de casinhas de animais na grade que faz fundo a um terreno arborizado. O conjunto é moradia de cerca de 15 gatos de rua, mas já foi lar de muitos outros em seus mais de 10 anos de história.

A personal trainer Iza Bertie fornece água e comida a gatos de rua – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

No local, os felinos recebem alimentação e água fresca, que são proporcionados pela personal trainer Iza Carnevale de Mello Bertie, 62, que cuida dos animais desde o início. Tudo começou pela observação de quando visitava o consultório de uma amiga que ficava em frente ao local onde hoje estão as casinhas.

“Eu passava ali, via os gatinhos de rua, então a gente colocava comida. Colocamos uma casinha, mas havia muitos gatos e foram aparecendo cada vez mais”, contou Iza. De acordo com ela, quando era possível elas pegavam algum e levavam ao médico veterinário para avaliação e castração, para assim serem doados. Mas a tarefa de pegá-los nunca foi fácil por serem ariscos.

O gosto pelos animais sempre esteve nela. A personal conta que sempre que via um cachorro ou gato na rua parava para alimentá-los, hábito que perdura. “Todo mundo reclama quando entra no meu carro porque cheira ração. O porta-malas está sempre cheio de coisas, ração, galão de água, potinhos de plástico. Quando eu vejo um animal de rua, gato ou cachorro, eu paro e coloco água e comida”, disse.

Os cuidados são diários. A personal passa uma vez ao dia pelo conglomerado de casinhas para limpar o local e alimentar os animais, que já a conhecem e acabam saindo dos esconderijos para se alimentarem.

Iza também cuida de outros dois pontos na cidade, Nesses dois locais, ela recebe ajuda de mais alguns cuidadores. Considerando os três endereços, ela gasta cerca de 30 quilos de ração por mês, investimento que sai do bolso dela.

“A gente não dá ração ruim, porque não adianta, eles ficam doentes e o trabalho é maior. Então o que eu dou para os meus gatos, a gente dá lá também”, disse Iza, que é tutora de quatro felinos.

Em meio aos cuidados com os gatinhos, a personal trainer conheceu a iniciativa Adote um Gatinho, no qual divide suas forças com a causa animal atuando como voluntária em parceria com a médica veterinária mantenedora do projeto.

O Adote um Gatinho funciona junto à clínica da veterinária e por lá elas abrigam e cuidam de cerca de 200 animais, trabalho custeado por rifas e vendas que elas fazem e que não estão sendo o suficiente no momento.

O imóvel é alugado e o dono está pedindo a casa de volta. O projeto está de mudança, mas o novo endereço passa pela construção do gatil para abrigar os animais. “A gente tem que sair rápido de lá, então estamos precisando muito de material de construção”.

Além dos materiais, o projeto também demanda ração, material de limpeza, areia higiênica e jornais para forrar as casinhas dos gatos. Os interessados em ajudar podem entrar em contato direto com Iza no WhatsApp (19) 99633-3803.