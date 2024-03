Páscoa com os pets: como ter um feriado seguro para os animais

Especialista indica os cuidados essenciais na celebração, especialmente com chocolate

A Páscoa é o momento do ano de celebrar junto aos familiares e amigos e, claro, comer muito chocolate. No entanto, os tutores de animais devem ter muito cuidado para que eles não comam nenhum pedaço do doce, que pode ser extremamente prejudicial à saúde dos pets.

Mesmo em pequenas quantidades, os animais de estimação não devem consumir chocolate. “O alimento contém ingredientes considerados tóxicos para os pets, pois o organismo deles não é capaz de metabolizar adequadamente”, disse a médica veterinária da Special Dog Company, Kelly Maiara Lopes Carreiro.

Tutores devem redobrar a atenção com a alimentação dos pets – Foto: Adobe Stock

Um dos componentes nocivos aos pets é a teobromina, substância presente no cacau e, consequentemente, em maior concentração nos chocolates mais escuros do tipo amargo.

“A intoxicação pode causar uma série de sintomas prejudiciais à saúde dos animais, como vômito, diarreia, arritmia cardíaca, taquicardia, espasmos musculares, dores abdominais, convulsões e, em alguns casos, até a morte”, ressalta Kelly.

A médica veterinária aponta que, apesar de ter um teor de cacau mais baixo, o chocolate branco também deve ser evitado. O doce possui quantidades significativas de açúcares e gorduras, o que pode ser prejudicial para os animais.

“Os sintomas podem se manifestar de quatro a seis horas após a ingestão e a gravidade vai depender da quantidade consumida, do tipo de chocolate, do porte do animal e de seu estado de saúde”, acrescenta a especialista.

O aconselhado é que caso o pet ingira qualquer quantidade de chocolate, mesmo que acidentalmente, é fundamental procurar imediatamente um médico veterinário para que medidas tratativas sejam adotadas o mais rápido possível.

O alerta se estende também às embalagens e brinquedos que acompanham os ovos de Páscoa, pois os animais podem acabar engolindo os objetos durante as brincadeiras, levando a obstruções intestinais.

Kelly sugeriu opções para incluir os amigos peludos nas celebrações.

“Uma alternativa saudável aos chocolates são pedaços de cenoura, um alimento natural seguro para os pets”, disse. Já para as atividades típicas da Páscoa, como a caça aos ovos, é recomendável substituir os doces por pelúcias e brinquedos interativos com dispensadores de petiscos, proporcionando diversão e distração aos animais.

Com todos os cuidados, todos podem desfrutar com tranquilidade e segurança. Ao criar um ambiente seguro e acolhedor na rotina, é possível fortalecer o laço afetivo com o pet e promover um convívio saudável e harmonioso entre todos os membros da família.

Sugestões para uma Páscoa segura

Para que o feriado seja tranquilo para tutores e animais, a médica veterinária especialista em comportamento canino Marcela Barbieri (@marcela.barbieri) separou dicas para que todos estejam atentos e evitem possíveis incidentes.

1. Mantenha o chocolate fora do alcance dos cães. A sugestão é que os tutores deixem os doces preferencialmente em locais elevados e seguros, para que não seja fácil que o cão pegue, mesmo por brincadeira

2. A família toda deve estar ciente dos riscos que o doce oferece. “Fale com familiares e visitantes sobre a importância de não oferecer chocolate aos pets”.

3. Esteja atento aos sintomas da intoxicação. “Se o cão apresentar agitação, tremores, aumento da frequência cardíaca e respiratória, procure imediatamente ajuda veterinária”.