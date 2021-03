O que fazer quando meu pet destrói objetos pela casa?

Educar um bichinho de estimação pode representar um desafio para muitos tutores. Animal que não respeita o dono, que não come a ração ou que destrói os calçados pela casa, são algumas das situações que muitos pais de pets enfrentam.

Apesar de cães e gatos apresentarem comportamentos diferentes, certas regras de adestramento são parecidas. Um animal pode ser mais trabalhoso que o outro, mas nada que paciência e persistência não resolvam.

Mas o que fazer quando o pet está destruindo objetos pela casa?

Animal que não respeita o dono ou que destrói os calçados pela casa são algumas das situações que muitos pais de pets enfrentam – Foto: Adobe Stock

Segundo a educadora canina Claudia Morais, primeiro é necessário organizar o ambiente para que o pet possa entender o que é e o que não é brinquedo.

Se deixar os brinquedos esparramados pelo chão e o calçado do dono junto, ele não vai perceber a separação. A dica é restringir o espaço de brincadeira e administrar o que fica no local.

“Para gatos indico arranhadores e brinquedos para que tenham atividades, evitando sedentarismo e a destruição de objetos”.

Cláudia explica que um erro muito comum é dar bronca na hora errada. O pet conhece as pessoas pelo tom de voz, ele percebe que está recebendo uma advertência, mas muitas vezes não entende o porquê da bronca.

“Um ‘não’ com firmeza, em tom de liderança, vale mais do que qualquer discurso. Não é necessário gritar, com o tom de voz certo ele já vai entender”, conta.

O mais importante é o pet ganhar uma recompensa depois de obedecer, para que fique estimulado a obedecer mais vezes. Essa recompensa pode ser um petisco, um elogio, um carinho, uma brincadeira ou um passeio.

Claudia ressalta que o adestramento não é um trabalho de força, mas sim do psicológico do pet. “Mesmo para os tutores que reclamam da falta de tempo, o animal só precisa praticar cinco minutos por dia para dar resultado”. Confira cinco situações comuns e dicas de como resolvê-las.