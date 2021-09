No Brasil, setor já é a segunda maior cadeia produtiva do mundo no ranking de faturamento com produtos e serviços, perdendo apenas para os EUA

Festas de aniversário e de adoção de animais cresce e abre espaço para novos empreendimentos no mercado pet - Foto: Divulgação - Cacausando

A dupla Cacau e Cookie fez uma lista de comidinhas e dicas para uma festa para o seu pet. Afinal, a potência da relação afetiva entre humanos e animais é uma grande força motriz do mercado pet no Brasil. Hoje, o setor já é a segunda maior cadeia produtiva do mundo no ranking de faturamento com produtos e serviços, perdendo apenas para os Estados Unidos.

E como os pets são inegavelmente parte da família, as comemorações envolvendo os cãopanheiros, por exemplo, são celebrações que têm ganhado cada vez mais adeptos.

A data a ser celebrada pode ser a do nascimento, ou o dia de adoção de seus pets. E essa festa pode ser um encontro no parque com os ‘aumigos’, uma festa na creche, ou um ‘bolinho’ em casa feito especialmente para ele.

Não foi diferente com os vira-latas Cacau e Cookie, da página @Cacausando. Cacau comemorou o seu quinto aniversário de adoção no último dia 28 de agosto. Com decoração feita por uma empresa especializada em produzir “festas na caixa” para pets e um bolo com receita especial para cães, ela teve uma animada festa virtual transmitida ao vivo para seus seguidores. Os cãezinhos são influenciadores de sucesso, somam mais de 300 mil seguidores em suas redes sociais e mais de 5 milhões de visualizações mensais.

No dia 25 de setembro, às 18:15h, será a vez do Cookie comemorar. Ele vai fazer 3 anos e celebrar numa live transmitida no Instagram e no Tik Tok. A farra vai contar com alguns petiscos feitos para os pets a partir de receitas fáceis divulgadas pelo próprio Cookie no quadro “Chef JaCão”.

Cookie ensina várias receitas nas redes sociais da dupla @cacausando. Todas fáceis de fazer, nutritivas e saudáveis para os ‘aumigos’. No cardápio do aniversário dele vai ter: pipoca, chips de batata doce, brigadeiro e até ‘cãoxinha’.

Olha só como é fácil fazer o brigadeiro: precisa de 2 batatas doce, 2 colheres de sopa de alfarroba. Você cozinha as batatas por uns 20 min. Depois é só amassar, fazer bolinhas, e passar as bolinhas na alfarroba. No lugar da alfarroba também dá pra usar aveia. Fica um brigadeiro branco, tão gostoso quanto o outro e mais em conta no preço.

Como a dupla @cacausando está ficando expert no quesito festas caninas, a Cacau e o Cookie prepararam dicas para você fazer uma festa inesquecível pros seus pets e principalmente para você.

1- Escolha um local seguro para a festa de aniversário do seu cachorro. Independentemente de onde for precisa ser um local fechado ou cercado para evitar fugas indesejadas dos convidados mais afoitos.

2 – Prefira o horário antes das 10h e depois das 16h – ainda mais se for em local livre; evite o calor do sol quente; leve em conta o biorritmo do seu pet: se ele é mais ativo de manhã ou à tarde.

3- Só tenha convidados pets sociáveis. Antes de confirmar presença, considere se o seu animal estranha a presença de pessoas que ele não costuma conviver, ou mesmo outros pets. Ao forçar a barra você pode deixar os peludos estressados.

4- A água precisa ser em abundância. Durante toda a festa, nunca descuide da hidratação. A recomendação é deixar vários bebedouros espalhados pela festa.

5- Evite deixar a decoração ao alcance do pet…a não ser que ela seja comestível, e não seja um balão que poderá estourar e provocar uma confusão desnecessária. Os amigos são sensíveis.

6- Mantenha as lixeiras bem fechadas para evitar que algum cão pegue o que não deve.

7- E o mais importante: comida só aquelas que os cãezinhos podem comer. Quer mais dicas de receita? O chef JaCão vai te ensinar a fazer outros quitutes.