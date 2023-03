Nova seção do LIBERAL incentiva adoção responsável de animais abandonados

Cachorro abrigado na Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Nossos Pets estreia uma nova seção neste domingo, a “Adote um Pet”. A iniciativa do LIBERAL busca dar espaço para que animais que aguardam um lar abrigados em ONGs (Organizações Não Governamentais) ou sob os cuidados de resgatadores possam encontrar uma família e muito amor.

“Dentre os vários serviços à população encabeçados pelo Grupo Liberal, por que não abrir um novo leque, agora para animais abandonados?”, disse a editora e uma das idealizadoras da nova seção, Cristina Bianco Alves.

A Adote um Pet surgiu da sugestão da resgatadora Elen Jurgensen, que viu a situação alarmante de muitos animais abandonados e vítimas de maus-tratos que precisaram ser retirados de seus tutores.

“É uma forma de o jornal contribuir para diminuir a quantidade existente de gatos e cachorros sem lares, e também com os resgatadores, que contam somente com doações para tentar minimizar a situação de abandono”, disse a resgatadora. Elen ainda expôs, como exemplo, a situação do CZZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana, que possui mais de 60 animais à espera de adotantes.

A Adote um Pet vai publicar a cada semana de 8 a 12 fotos de animais que estão para adoção, com seus respectivos dados, como porte, peso, se são castrados, telefone para contato com o responsável pelo animal, entre outros. “Com isso, esperamos ajudar os animais abandonados a encontrar um tutor que lhes dê uma qualidade de vida digna”, disse Cristina Bianco.

De acordo com ela, a seção vai fazer a ponte entre os animais disponíveis e as pessoas interessadas, mas sem intermediar a adoção. O contato deve acontecer direto entre o interessado no animalzinho com a ONG ou responsável por ele.

A novidade tem apoio do Padovani Pet Shop, que se prontificou em presentear os leitores que adotarem um pet através do jornal com um kit adoção, que contará com três quilos de ração da marca Quatree, um comedouro, um bebedouro, um conjunto guia peitoral para cachorros e um brinquedo para os gatos.

“A gente já faz algumas ações sociais, ajudamos o pessoal do CCZ, então dá para fazer algo a mais. Para nós é interessante cuidar dos cachorros abandonados, é uma causa nobre”, disse o gerente do Padovani, Jilson Manoel Ribeiro.

A retirada do kit deve ser feita diretamente na loja, na Rua Anhanguera, 220, no centro de Americana, diante da apresentação do termo de adoção impresso. Jilson aconselha ainda que os tutores de cachorro levem o pet junto para escolherem o tamanho ideal da guia de passeio.

A novidade também foi recebida com animação pela Aaano (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), que hoje abriga mais de 500 animais. “É mais do que utilidade pública, eu acho que é uma ação social transformadora”, apontou o presidente da ONG, Carlos Eduardo Pinotti.

De acordo com ele, a divulgação dos animais contribui para a adoção responsável de animais que realmente precisam. “Eu fico agradecido, eu fico emocionado, porque a gente precisa dessa ajuda para os animais e para a sociedade como um todo”, disse.

A adoção responsável, segundo Carlos, é basicamente o ato de incluir um novo membro na família de forma consciente, sabendo de todas as responsabilidades atreladas à adoção e às necessidades do animal. “Ele é como um filho, tem suas peculiaridades, precisa do tempo de adaptação, pode ficar doente, então precisa ser vacinado, ser levado ao veterinário. É uma questão de consciência muito grande”, explicou.

Além disso, a presença de um animalzinho em casa vai levar alegria e proporcionar mais saúde, apontou Carlos. “Vários estudos relacionam o animal à questão do aumento da serotonina e ocitocina, que são hormônios da felicidade e bem-estar”, disse.

Ele ainda aponta a noção de responsabilidade que as crianças podem aprender cuidando de um pet e também o aumento de atividades físicas através dos passeios com os cachorros.

Adote um pet

O Grupo Liberal estreia neste domingo a seção dedicada a pets que foram abandonados ou retirados de suas antigas casas por maus-tratos, trabalho esse feito por resgatadores da cidade e região e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonose). Mais um serviço social do Grupo Liberal que, com isso, abrirá um canal onde possíveis adotantes poderão encontrar seu animalzinho e oferecer um lar para eles.

A divulgação ocorrerá aos domingos, com fotos e dados completos dos animais e os contatos para adoção. Não são animais para venda. Fotos para adoção podem ser enviadas para: suplementos@liberal.com.br

Acesse as fotos abaixo e veja as informações de cada um dos pets: