Nós e eles: irmãos adotivos

O encontro entre o gato Miah, de 5 meses, e o cachorro Willow, de 2 anos, agitou a casa de Fernanda Andressa Ribeiro há cerca de 6 meses. A dona de casa e moradora de Americana, de 32 anos, foi surpreendida com o miado do gatinho, quando ele tinha mais ou menos um mês de vida, vindo do telhado.

Miah e Willow com as tutoras – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Depois de resgatar e ajudar na recuperação do animal, ela percebeu que havia sido conquistada por ele e enfrentou um período de adaptação para que os dois pets pudessem conviver em harmonia em sua residência.

“Pensamos que ele não sobreviveria. Então, através de pesquisas, soubemos como dar ração amolecida com seringa, porque sozinho ele não conseguiria comer. Continuamos cuidando dele, o tempo passou, ele começou a comer sozinho e brincar e nós vimos que ele estava bem. E eu não achava que pegaria tanto amor, como aconteceu”, diz à Revista L Pets.

No início, Miah ficava limitado à lavanderia da casa, e, às vezes, Fernanda alternava os pets nos ambientes para que sentissem o cheiro um do outro. Até que um belo dia, a partir de uma porta aberta inesperadamente, cão e gato ficaram frente a frente.

“Eu vi a reação do Willow, que foi para cima do Miah cheirando, e fiquei perto, mas fui deixando, e vi que ele não iria para cima mordendo de verdade, querendo machucar. Então fomos deixando aos poucos, quando a gente estava por perto olhando, até que o gatinho foi crescendo, e agora brincam juntos. Às vezes, o gato pula em cima do cachorro e aperta com os dentinhos dele, mas é a amizade dos dois. Eu falo que eles são irmãos adotivos”, conta entre risos.