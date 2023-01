Nem todo passeio é bom para o seu pet

Os passeios com os pets são de extrema importância e devem ser feitos regularmente - Foto: AdobeStock

O período de recesso de fim de ano chegou e, com o calorão do verão e o tempo livre, a vontade de sair mais de casa e ter um tempo de lazer ao ar livre com os animais também aumentou. Não há dúvidas de que o passeio é fundamental para a saúde física e emocional do pet, mas os passeios podem apresentar riscos e acarretar alguns problemas para o animal.

Alguns locais ou simples caminhadas podem esconder alguns perigos para os mais vulneráveis. As altas temperaturas do verão, ou dias mais frios, e a segurança, podem acarretar doenças e afetar a integridade física do pet.

As médicas veterinárias da rede de hospitais WeVets, Giovanna Jurado e Luísa Rocchi, listaram os principais perigos e como garantir que todos se divirtam em segurança.

Altas temperaturas proliferam parasitas. O calor contribui com a proliferação de ectoparasitas (pulgas e carrapatos). Por essa razão, para garantir a saúde do animal é muito importante manter a imunização em dia, caso haja algum tipo de contato com bactérias causadoras de zoonoses. De acordo com a veterinária Giovana, as principais vacinas são: V10, que protege o animal da cinomose, parvovirose, coronavirose,; hepatite infecciosa canina, adenovirose, leptospirose canina e etc. Além da anti-rábica, vacina de giárdia e leishmaniose.

Riscos da exposição ao calor ou frio intenso. A veterinária Luísa alerta sobre a exposição ao calor ou frio extremo. Durante as altas temperaturas é importante se atentar aos horários dos passeios, uma vez que a temperatura do ambiente e do chão, principalmente asfalto, pode queimar as patinhas, que não são preparadas para resistir a superfícies quentes, além de sofrerem com quedas bruscas de pressão por conta do calor. “O ideal é programar os passeios para início da manhã ou fim de tarde e noite”, alerta. Já as temperaturas mais baixas provocam mudanças fisiológicas importantes no animal e, ao contrário do calor, o ideal é optar por passeios no período da tarde, entre 10h e 15h, quando o frio dá uma trégua. A exposição em horários de queda de temperatura pode causar gripes, resfriados, entre outros problemas de saúde de animais com pré-disposição.

Atenção aos itens de segurança. Todo tutor adora ver seu pet livre para correr e brincar, porém existem lugares apropriados para isso. Em grandes cidades é importante que o animal ande sempre com coleiras de identificação, guias e em alguns casos focinheiras para proteção dele e dos demais. “Sugerimos sempre os peitorais, que devem ser resistentes e confortáveis, e sempre com a placa de identificação”, indicou Giovanna. Já Luíza alerta sobre os riscos externos, como carros, bicicletas e até o convívio com outros animais. “É natural que o animal disperse durante o passeio. Nestes casos é comum que outras coisas tirem sua atenção, por isso, estar preso ao tutor evita escapadas que podem ser fatais”.

Além disso, os animais que não são tão sociáveis assim, também precisam do seu momento de descontração e nestes casos o mais indicado é que o animal use focinheira, garantindo a segurança dele e dos demais.

PASSEIOS REGULARES. Por fim, as veterinárias afirmam que os passeios são de extrema importância e devem ser feitos regularmente. Com todos os cuidados, a prática só tornará o animal mais feliz e mais saudável, além de estreitar a relação com seu dono. E reforçam que nem todo lugar é apropriado para levar o cão, alguns ambientes com som alto, aglomerações e muito fechados podem estressar animal. “É obrigação do tutor preocupar-se com a higiene, oferecer água fresca em todos os passeios e respeitar os limites deles’ – finalizam.