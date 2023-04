Mau hálito pode ser sinal de problemas nos pets

Os odores nos pets são comuns e podem significar que já está em tempo de um novo banho ou até mesmo a manifestação de alguma doença que o animal esteja desenvolvendo. Um desses cheiros desagradáveis é o “bafinho” do cão, que é recorrente pela falta de cuidados dentários com os animais.

“O hálito pode significar desde alterações periodontais, então alguma alteração significativa dentro da cavidade oral, ou placas dentárias, conhecidas popularmente como tártaro”, disse a médica veterinária do Hospital da Fam (Faculdade de Americana) Camila Andrejus, médica clínica especialista em pequenos animais e silvestres, com ênfase em geriatria e qualidade de vida animal.

“O mau cheiro está sim relacionado com a saúde do animal ou, na verdade, com a ausência da mesma”, diz a veterinária Camila Andrejus – Foto: Adobe Stock

De acordo com ela, uma das causas é a sujeira acumulada nos dentes, que levam à formação de placas bacterianas nos dentes. “É comum entre os cães, principalmente aqueles que não comem só ração, cuja base da alimentação seja natural”, disse Camila.

Segundo a veterinária, a identificação do tártaro ocorre não só pelo mau hálito, mas também visualmente, por causa da mudança da coloração dos dentes do animal. Quando o pet desenvolve as placas, aparecem manchas amareladas ou esverdeadas próximo às gengivas e entre os dentes.

O tártaro pode predispor à doenças periodontais leves ou graves, podendo levar à gengivite e alterações na cavidade oral, causando dor e incômodo, que dificultam o animal na mastigação. O problema, inclusive, pode levar o pet a ter dores crônicas ou até mesmo à queda dos dentes.

“A prevenção consiste em uma escovação diária, por conta da retirada da placa de forma mecânica”, disse a veterinária. De acordo com Camila, esse processo é trabalhoso, porque manejar e criar o costume da limpeza com o pet pode ser dificultoso.

Por causa deste grau de dificuldade, os veterinários e pet shops oferecem o procedimento de limpeza para deixar os dentes polidos e retirar as placas.

“Assim conseguimos também fazer uma avaliação na cavidade oral inteira, nos dentes, se não tem nenhuma fratura, se não tem nenhum dente em exposição que precise de algum tratamento odontológico mais incisivo ou mesmo mais especializado”, disse.

Mas atenção: o hálito também pode estar correlacionado a outros problemas de saúde, como a doença renal, por exemplo. “Então tem diferenças de patologias, mas de qualquer forma um hálito forte pode ser indício de alguma doença”, explicou a veterinária.

Não é normal

“O mau cheiro está sim relacionado com a saúde do animal ou, na verdade, na ausência da mesma”, pontuou a médica veterinária Camila Andrejus. De acordo com ela, não há um ponto de odor da cavidade oral que possa ser correlacionado como “normal”. Todo e qualquer cheiro desagradável deve receber atenção e o animal direcionado ao check up com um veterinário.

Existem diversas patologias que podem apresentar odor, não só na cavidade oral. A médica aponta as dermatopatias, que podem levar a um odor generalizado vindo da pele, assim também como inflamações de conduto auditivo, que acaba criando um odor característico no ouvidinho do animal. “Sempre algum odorzinho pode estar indicando alguma alteração, seja ela leve, moderada ou grave”, finalizou.