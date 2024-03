Março azul marinho: mês destaca a importância de combate às verminoses em animais

As verminoses são uma preocupação para a saúde e bem-estar dos pets - Foto: Adobe Stock

Como os seres humanos, é comum que pets possam desenvolver doenças, como verminoses. Este termo é atribuído a doenças causadas por vermes e parasitas que se instalam no animal, principalmente no trato gastrointestinal. As verminoses são uma preocupação para a saúde e bem-estar dos pets, assim como para os seres humanos, pois são zoonoses (transmitida dos animais aos humanos).

O problema com vermes e parasitas pode ser recorrente nos amigos de quatro patas e o mês de março destaca a importância do combate às verminoses em animais através da ação “março azul marinho”.

As patologias causadas por esses “intrusos” podem ser adquiridas através do contato com as fezes de outros animais e quando possuem acesso a outras espécies, como lesmas e roedores, aponta a médica veterinária Joyce Magalhães, professora da Fam (Faculdade de Americana).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Ocorre, por exemplo, quando eles se alimentam de algum capim ou matinho que possa conter os ovos desses parasitas”, completou a especialista.

O combate às verminoses envolve um controle rigoroso da alimentação, além de cuidados quanto a hidratação do pet. “Ambientes com água e terra contaminados, por exemplo, podem agravar a saúde do animal como um todo”, disse o médico veterinário o Dr. Tainã Vaz, do Hospital Veterinário Star VET.

A alimentação dos pets deve ser equilibrada e de qualidade, e é fundamental para manter a saúde dos animais em dia. Tainã indica que os tutores devem escolher uma ração de qualidade e seguir as orientações de veterinários quanto à quantidade e frequência de alimentação.

Além disso, os tutores também podem observar vetores específicos de transmissão das verminoses em ambientes com água. “Importante destacar que a fonte de água ofertada ao pet deve ser, preferencialmente, sempre potável e filtrada”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Joyce aponta que os cuidados são necessários, já que as verminoses têm efeitos nocivos à saúde do animal. “Ela pode atrapalhar a absorção de nutrientes como a proteína, por exemplo, podendo causar anemia. Depende muito do tipo de parasita que existe no organismo desse pet”.

Os sintomas que apontam a contaminação podem ser diversos e parecidos com os sinais de outras doenças que acometem os pets, de acordo com a veterinária. Os tutores podem observar mudanças comportamentais e fisiológicas nos animais.

Os vermes podem estar presentes nas fezes, que podem apresentar mudanças de consistência. Os animais também podem apresentar aumento na produção de gases intestinais e ocorrência de vômitos. No sentido comportamental, os pets podem arrastar o “bumbum” no chão.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Alerta aos tutores

“Muitas vezes, quando a gente pensa em verminoses acaba pensando no sistema digestivo, mas tem outros tipos de vermes, como a dirofilariose, que podem se alojar no coração dos animais, causando danos que comprometem inclusive a vida deles”, disse Joyce. Os vermes podem se alojar em diferentes partes do corpo e causar lesões nos órgãos.

Era comum que a vermifugação dos pets acontecesse anualmente, mas a conduta mudou com avanço de estudos. O ato de vermifugar os animais deve acontecer apenas quando constatada uma verminose, que pode ser descoberta com a realização de exames laboratoriais.

“Nesses casos, é importante o acompanhamento e monitoramento com a realização de exames de fezes (exame coproparasitológico) a cada três, quatro meses, ao invés de dar vermífugos, já que estes não são preventivos, e sim tratativos, devendo, após a administração, ter seu efeito no pet entre 8 a 24 horas”, disse Tainã.