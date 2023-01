Insuficiência renal também é doença de cães e gatos

Gato com mau funcionamento dos rins costuma beber quantidades cada vez maiores de água - Foto: Adobe Stock

A insuficiência renal já é conhecida no âmbito da saúde humana, mas a doença também pode acometer os animais. Embora também possa se desenvolver nos cães, os gatos apresentam mais pré-disposição a desenvolver a doença renal, independente da idade.

Os rins têm como função principal a filtragem do sangue, removendo todos os resíduos tóxicos. Esses resíduos são resultantes do metabolismo natural para manutenção da vida, dentre eles estão a ureia, creatinina e ácido úrico. Além de filtrar, o rim também tem papel importante na regulação da pressão arterial, formação e manutenção dos ossos, produção de glóbulos vermelhos e produção de alguns hormônios.

Quando há problemas em seu funcionamento, os rins deixam de desenvolver suas funções, acarretando na insuficiência renal. De acordo com a médica veterinária Profª Joyce Magalhães, a doença pode manifestar de três formas: IRA, quando é aguda; IRC, quando é crônica; e na forma terminal.

Nesta última ocorre a perda da função renal maior que 85% a 90%, que leva ao aumento de toxinas e água no organismo mais do que ele consegue suportar, sendo necessário, então, iniciar um tratamento que substitua a função dos rins. Na IRA, a perda das funções do órgão é súbita e rápida, enquanto na crônica acontece de maneira lenta, progressiva e irreversível.

Joyce explica que, embora a doença renal possa acometer os cães, os gatos apresentam maior pré-disposição a desenvolver a insuficiência. “Para entender melhor o motivo é preciso ter em mente que o número de células renais no gato é menor, aproximadamente 400 mil por rim”, disse. Outro fator é que os e cães apresentam dois tipos de células que fazem a filtração e reabsorção, enquanto os felinos têm somente um tipo.

O comportamento dos gatos enquanto domésticos também influencia na pré-disposição. “A insuficiência renal em gatos acontece porque, na natureza, eles se alimentam do que caçam, o que torna a dieta naturalmente mais úmida”, explicou a veterinária.

Segundo ela, em casa, a administração de rações secas, aliada a uma baixa ingestão hídrica, sobrecarrega ainda mais os rins e algumas raças tendem a ser ainda mais suscetíveis a problemas renais.

Qualquer raça, sexo ou idade podem ser afetados pelos problemas renais, porém gatos mais velhos desenvolvem a doença com mais facilidade, já que as células envelhecem junto ao animal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A professora explica que o gato com mau funcionamento dos rins costuma beber quantidades cada vez maiores de água, assim urinando com mais frequência. “Isso é um mecanismo que o organismo desenvolve na tentativa de retirar da corrente sanguínea os resíduos que os rins, por não funcionarem corretamente, não têm mais capacidade de eliminar através da urina”.

Outros sintomas que podem indicar a insuficiência renal são vômito, diarreia, úlceras gastrointestinais, fraqueza e intolerância. A perda de visão também pode acontecer em caso de aumento da pressão sanguínea.

O diagnóstico acontece após um exame clínico completo e exames complementares, como hemograma completo, bioquímica do sangue e análise de urina. Outros exames podem ser solicitados e incluem cultura da urina, radiografia, ultrassonografia, e tomada da pressão sanguínea, de acordo com a veterinária.

Apesar de não existir cura para a insuficiência renal, a medicina veterinária funcional e integrativa pode promover a qualidade de vida, bem-estar e longevidade do pet.

“A nefrologia integrativa é uma forma de minimizar a deterioração contínua do funcionamento renal, integrando o resgate do equilíbrio metabólico, hormonal e dietético, para promover e manter a saúde dos pacientes com problemas renais”, explicou Joyce.

Dentre as terapias utilizadas para auxiliar no tratamento da insuficiência também estão a terapia neural, nutracêuticos, acupuntura, homeopatia, ozonioterapia, cromoterapia, rifeterapia e essências vibracionais.

Saiba mais

Veja as raças de gatos mais suscetíveis a terem quadros de doenças renais

Persa

Maine Coon

Selkirk

Pelo Curto Britânico

Pelo Curto Americano

Himalaia

Scottish Fold

Fonte: Médica veterinária Profª Joyce Magalhães