Hérnia de disco é um problema que pode afetar cães e gatos

Condição também ameaça os pets, com risco de causar até mesmo paralisia ; vejas quais são os principais sintomas

A hérnia de disco compromete a coluna vertebral dos animais, podendo causar dor intensa e limitações graves na mobilidade, tornando essencial o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Daniel Sia, médico-veterinário do Grupo Hospitalar Pet Support, explica que a hérnia de disco ocorre quando o material interno do disco intervertebral – que age como um “amortecedor” entre as vértebras da coluna – se desloca e pressiona a medula espinhal ou os nervos espinhais.

Daniel destaca também que esse deslocamento pode resultar em dor aguda, fraqueza nas patas, dificuldade para se mover e, em casos extremos, paralisia. Assim, os principais sintomas da hérnia de disco em pets são: dor nas costas ou no pescoço; dificuldade para andar ou subir escadas; fraqueza ou paralisia nas patas e mudanças comportamentais, como letargia ou agressividade.

Raças de cães menores e mais ativas, como Poodles e Dachshunds, são as mais afetadas – Foto: Adobe Stock

A condição pode afetar animais de todas as idades e tamanhos, mas é particularmente comum em raças de cães menores e mais ativas, como Dachshunds e Poodles. Gatos também podem ser afetados, embora a hérnia de disco seja menos frequente neles.

TRATAMENTOS E CUIDADOS

De acordo com o médico-veterinário, o tratamento da hérnia de disco varia conforme a gravidade da condição. Em casos leves, o tratamento conservador, que inclui repouso, medicação para dor e fisioterapia, pode ser suficiente para promover a recuperação. No entanto, quando a hérnia causa problemas mais sérios, como perda de movimento ou paralisia, a cirurgia pode ser necessária para aliviar a pressão sobre a medula espinhal.

“A detecção precoce e a intervenção rápida são cruciais para melhorar as chances de recuperação dos nossos animais. Se um tutor perceber qualquer sinal de desconforto ou dificuldade de movimento em seu pet, é fundamental buscar orientação veterinária imediatamente”, complementa Daniel.