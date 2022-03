Estrela do Instagram, pitbull Thor Eduardo quer desconstruir preconceito contra raça

Pitbull de Americana está entre os pets que fazem sucesso no Instagram; tutores atuam para desmistificar o preconceito contra a raça

Perfis de pets no Instagram já viraram febre entre os usuários da rede. Seguir os animais se tornou inevitável, seja para ver fotos fofas, travessuras ou até mesmo para acompanhar o dia a dia dos bichinhos. E foi para mostrar a rotina do pitbull americanense Thor Eduardo que a conta com mais de 100 mil seguidores surgiu.

Com pouco mais de dois anos de perfil, conta do pitbull americanense passa dos 100 mil seguidores – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Tutora do Thor, a influencer Camila Parceli, de 25 anos, estava acostumada a postar fotos dele em seu perfil pessoal na rede, quando uma amiga sugeriu a criação de uma conta própria para o cachorro, e “por que não?”.

Assim, há pouco mais de dois anos, o pitbull vem conquistando cada vez mais seguidores e mostrando sua personalidade incomparável.

A biografia do perfil do pitbull já entrega tudo: “’É pitbull?’ Nahh, aqui é uma mistura de 95,3% de molequinho”. Através da rotina de Thor e das trends – tendências virais nas redes – em que ele participa, a personalidade brincalhona e ao mesmo tempo tranquila, fica em evidência.

A porcentagem de “molequinho” dele não poderia ser outra. O número surgiu da junção da numerologia dos tutores, que acreditam que Thor Eduardo é uma junção de ambos.

“O restante é canis lupus mesmo, que é o que ele é”, se divertiu o tutor e empresário Nilo Fornaziero, de 25 anos.

Entre os comentários amorosos dos seguidores e vídeos com um milhão de visualizações, Camila e Nilo encontraram uma missão: desconstruir o preconceito em torno da raça.

A vivência do preconceito

O casal já viveu o preconceito contra a raça de Thor Eduardo na pele. Enquanto levavam o cachorro para passear em um terreno a duas ruas de distância da casa deles, em Americana, foram abordados por um homem que questionou o fato de Thor estar sem a coleira.

“A gente teve uma conversa breve ali. De fato, ele estava correto, mas foi uma conversa curta, logo segui meu caminho e ele disse que chamaria a polícia”, contou Nilo. “Em dado momento a gente estava lá e, sem brincadeira, chegaram quatro viaturas por conta dele [Thor]”, relatou.

Os tutores Camila Parceli e Nilo Fornaziero acharam no perfil a missão de desconstruir o preconceito contra a raça – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Neste momento, Nilo alertou sobre procedimentos previstos na Lei 11.531, que estabelece regras de segurança para posse e condução responsável de cães. Após isso, as viaturas foram embora.

Vivenciando situações como esta, os tutores tiveram noção de como ainda existem paradigmas em torno da raça pitbull e decidiram criar o projeto em livro “Metodologia Thor Eduardo – O Caminho Para Um Cão Equilibrado”.

Na obra escrita por Nilo, abordam três pilares para o fim do paradigma. O primeiro é a responsabilidade do tutor do cachorro em adestrar o animal para se comportar em sociedade. Os seguintes são consequentes, quanto mais pessoas tiverem consciência disso, a imagem do cão agressivo será desconstruída, e assim uma mudança legislativa pode acontecer.

Além disso, claro, o próprio perfil do Thor já é um agente na desconstrução do preconceito vivido pela raça. “Se eu simplesmente só mostrar o meu dia a dia, naturalmente as pessoas vão ver que não é aquilo, porque hoje a gente tem essa imagem de que o cachorro é nervoso, que é agressivo, porque foi isso que passaram para a gente”, finalizou Nilo.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira