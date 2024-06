Escolha adequada de areia para gatos garante bem-estar

Entenda as vantagens e desvantagens de cada tipo de granulado encontrado no mercado

A escolha da areia para gatos é uma decisão crucial para donos de felinos, influenciando diretamente na higiene, conforto e na saúde dos animais. Com a gama de opções disponíveis no mercado, entender as características e vantagens de cada tipo pode fazer a diferença.

A médica veterinária especialista em medicina integrativa Joyce Magalhães, professora da Fam (Faculdade de Americana), apresenta os diferentes tipos de granulados e suas vantagens e desvantagens para auxiliar na melhor escolha para os bichanos.

“A hora de ir ao banheiro é um momento importante para a saúde dos animais e, apesar de existirem várias opções de areia, os gatos possuem bastante personalidade e não aceitam qualquer tipo de produto”, disse a veterinária.

Ela aponta que justamente pela “exigência” dos felinos, é necessário que sejam testados vários tipos de areia para que, assim, o gato possa escolher a sua preferida.

As opções variam entre quatro tipos de areia, começando pela aglomerante, uma das mais populares entre os tutores de gatos. A vantagem apontada por Joyce é a facilidade na hora da limpeza. Isso acontece porque este tipo de areia forma aglomerados sólidos quando entra em contato com a urina, conhecidos como “torrões”, o que facilita a remoção de resíduos da caixa de areia.

A aglomerante também é conhecida pela capacidade de controle de odores. No entanto, a veterinária aponta que a areia “levanta pó”, podendo causar problemas respiratórios.

A areia absorvente também é uma ótima formadora de torrões mas, ao contrário da aglomerante, demanda a reposição frequente do material.

O tipo sílica é a mais duradoura dentre as opções apresentadas. Ela é composta por silicato de sódio e é conhecida pela alta capacidade de absorção, por isso a longa durabilidade. Sua desvantagem é o formato dos cristais, que podem incomodar a patinha do gato.

Por fim a areia biodegradável, que surge como uma alternativa ecológica. Essa opção é feita de materiais como madeira, papel reciclado, milho ou trigo, e, além de ser altamente absorvente, pode ser descartada no vaso sanitário. Além disso, é geralmente menos agressiva para as patas dos gatos, mas espalha-se facilmente.

A diversidade de opções pode ser um empecilho na hora da escolha, mas a veterinária ressalta que o ideal é optar por uma areia que facilite a higienização e que agrade o gato ao mesmo tempo. “Ele pode começar a fazer as necessidades em locais inadequados ou, ainda, segurar ao máximo para não fazer as necessidades quando encontra problemas na areia sanitária”, alertou Joyce.

Nos casos em que o felino opta por não usar a caixa de necessidades, o problema pode escalonar e atingir a saúde, causando doenças renais, fecaloma, formação de cristais na urina, entre outros.

Indicativo de problemas

Joyce Magalhães aponta a importância de observar o conteúdo da caixinha na hora da limpeza. Desta forma, qualquer alteração de consistência, cheiro e volume será notada.

Uma dica que ajudará na observação será a escolha por areias mais claras, assim a mudança de tonalidade ou até mesmo o aparecimento de sangue serão perceptíveis.

“Também fique atento se seu gato urinar fora da caixa, fizer esforço para urinar, produzir pequenas quantidades de urina, vocalizar, ou lamber seus genitais excessivamente”, disse.