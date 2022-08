Entenda tudo sobre os ‘vira-latas’

Juliana e a filha com a Zoe; vira-lata foi adotada pela família - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Os animais SRD (sem raça definida), os famosos “vira-latas”, são aqueles com uma mistura de diversas raças da espécie, sejam cachorros ou gatos. Nesse processo, eles perdem características raciais, como padrões e coloração, de acordo com o médico veterinário especialista em reprodução canina da clínica Medkal Pet, Klaus Tober Santarosa. Apesar dessas “perdas”, eles ganham o principal, que é uma personalidade única.

“São cachorros deliciosos de ter porque eles querem carinho e presença da gente a todo momento, o que se torna gostoso e agradável para quem gosta de cachorro”, disse o médico.

Por serem uma mistura de raças, os vira-latas não costumam ter uma característica de personalidade definida, mas uma coisa é certa. Segundo Klaus, são animais muito dóceis e, quase todos, muito carentes.

Apesar da personalidade e do carisma, ainda existem muitos mitos a respeito dos animais sem raça, um exemplo é o senso comum de que eles não adoecem. “As doenças acometem qualquer gênero, espécie e raça, mas é lógico que os vira-latas são um pouco mais resistentes às doenças”, disse o veterinário.

De acordo com o médico, isso acontece porque os vira-latas tem uma variação genética maior que advém de várias raças, então acabam tendo mais anticorpos que um animal de raça pura. Mas mesmo assim os cuidados com a saúde dos animais precisam existir. “O melhor método para você evitar qualquer imprevisto é rotina em veterinário, vacinação e vermifugação”, orientou.

ADOÇÃO. No Brasil são cerca de 30 milhões de animais abandonados, de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde). Destes, 20 milhões são cachorros e 10 milhões gatos.

No país ainda existe a comercialização de animais de raça, que para o presidente da AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), Thiago Rodrigues, desperta o desejo da população em ter um pet de raça para aguçar algum status que, em geral, não leva a lugar nenhum.

“A adoção de animais ajuda nessa diminuição e também na conscientização da causa, que luta diariamente para evitar mais abandonos e casos de maus-tratos”, disse.

De acordo com Thiago, os SRDs são muitos carinhosos e parceiros, e, quando adotados adultos, entregam ainda um sentimento de gratidão por ter tido sua vida salva. “Costumamos dizer na AAANO que os SRDs são únicos, cada um com sua personalidade e beleza, o que os torna únicos e com valor emocional inigualável”.

O amor que resgata

A Zoe, a SRD da administradora Juliana Olivato, de 45 anos, não poderia ter aparecido em melhor hora. A tutora tinha perdido uma bulldog francês há 15 dias quando soube que a cachorrinha precisava de um lar.

“Ela é a mais grata das cachorras que eu tenho”, disse. Quando Juliana adotou Zoe, ela se mostrou acuada e com medo, mas em minutos começou a se familiarizar com a nova tutora.

No mesmo dia da adoção, Zoe passou por uma consulta. Ela foi diagnosticada com a “doença do carrapato” e foi constatado que já era castrada, indicando que talvez fosse vítima de abandono. “A gente não sabe a história dela, a veterinária estima que ela veio para a minha casa com aproximadamente três anos”, contou Juliana.

Há dois anos com a família da administradora, composta por Juliana, o marido e dois filhos, uma de 11 e outro de 5 anos, Zoe se mostra carinhosa e pede por afago, mas ainda assim carrega consigo medo e desconfiança.

“Ela tem esses traumas da rua, mas conforme as pessoas vão chegando perto, ela vai ficando mais amiga”, disse a tutora.

Após a luto que a família sofreu com a perda da outra cachorra, Juliana, que ama animais, encara Zoe como um símbolo de superação.

“Você resgata o animal, mas ele também te resgata, oferecendo carinho e gratidão”.

Onde adotar na região

AAANO

A AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) faz feiras de adoção todos os sábados, das 10h às 13h. Os locais podem ser conferidos nas redes sociais da associação, no @aaanovaodessa.

Feiras de adoção com animais do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana. Os eventos são anunciados no Instagram @adocaoccz.

A SPASB (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste) fica na Rua Cabreúva, 300, na Vila Lola, em Santa Bárbara, e funciona das 8h30 às 11h e das 14h às 16h30. O telefone para entrar em contato com a ONG é o (19) 9455-1798. O SPASB também realiza feiras de adoção divulgadas no perfil @sosanimaisspasb.

A ONG Anjos Peludos realiza feiras de adoção todos os domingos, das 9h às 12h, no Mercado Municipal de Americana, na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro. É possível contatar a ONG por meio do WhatsApp (19) 98817-7248.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira