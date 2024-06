Entenda como funciona a Clínica Meu Pet, inaugurada este mês em Santa Bárbara

Um dos animais atendidos no novo espaço foi o gato persa Cheetos - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Clínica Meu Pet, espaço público para animais domésticos inaugurado na última sexta-feira (14), em Santa Bárbara d’Oeste, já está em funcionamento. O LIBERAL esteve no local para conhecer a estrutura e entender como funciona o atendimento à população.

Inicialmente, a clínica está ofertando serviços de baixa complexidade, incluindo consultas, medicações, internações diárias e retornos. O horário de funcionamento é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O atendimento é voltado para a população barbarense. As famílias cadastradas em bolsas de assistência social têm prioridade nos serviços prestados na Meu Pet, sendo necessária a apresentação do referido cadastro.

O atendimento para o público geral também está liberado. A espera por consultas para este público, no entanto, é de uma a duas semanas.

As consultas necessitam de agendamento, que deve ser realizado presencialmente na clínica, localizada na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 467, no Jardim Souza Queiroz.

Para realizar o agendamento é necessário que o tutor do animal apresente documento, RG ou CPF, e o comprovante de endereço. Nesta etapa não é necessário que o pet esteja junto, ele retornará com o dono apenas para a consulta no dia e horário marcado.

Durante o agendamento, serão colhidas informações iniciais sobre o estado de saúde e do problema que o animal está apresentando, de acordo com a médica veterinária responsável pela clínica, Taciana Dalla.

Ela explica que, desta forma, a equipe se prepara para atender o pet de acordo com a necessidade apresentada.

No dia da consulta, o animal passa primeiro pelo processo de triagem, assim como em um hospital. Nesta etapa, o pet passa por uma pré-avaliação e tem seus parâmetros checados. Neste momento será definida a “urgência” do atendimento e se ele pode aguardar.

O animal, então, será direcionado ao consultório, onde o médico veterinário fará o atendimento e os procedimentos necessários.

Atendimentos de emergência

A Clínica Meu Pet também presta atendimentos sem agendamentos em caso de urgência e emergência. A estrutura, inclusive, conta com uma recepção exclusiva para estes casos, que deve ser colocada em funcionamento em breve.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste, nos três primeiros dias de funcionamento o local atendeu 80 tutores, realizando 43 atendimentos a 33 cães e 10 gatos. Desses, 14 foram consultas agendadas e 29 em caráter de emergência.

Um dos animais atendidos no novo espaço foi o gato persa Cheetos. A tutora Maria Edna tinha perdido o animal há um mês e, quando o encontrou, ele estava debilitado e muito magro. Como tinha acompanhado o processo de inauguração e construção da Meu Pet pelas notícias, logo na segunda-feira (17) foi à clínica para marcar uma consulta.

Cheetos foi atendido no dia seguinte, recebeu soro para hidratação e foi receitado com colírio para os olhos e antibiótico.

Estrutura e etapas de oferta de serviços

A unidade da Clínica Meu Pet de Santa Bárbara d’Oeste tem 565 m² de área construída, com dois consultórios, sala de triagem e curativo, farmácia interna, laboratório e complexo cirúrgico com área de internação.

O projeto é uma obra do Governo do Estado de São Paulo e teve investimento, entre obra e equipamentos, de cerca de R$ 6 milhões.

Os serviços ofertados pela clínica serão expandidos, de acordo com o Secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro. A clínica ainda aguarda equipamentos que serão enviados pelo Estado, mas ainda não há previsão para a entrega.

Com a chegada do restante do material, a Meu Pet começará a realizar cirurgias, incluindo castração; exames de ultrassom; raio-x e endoscopia; e exames laboratoriais.

“Nesta fase inicial a gente começa a aprender a entender a demanda reprimida. Na segunda fase a gente aumenta o número de procedimentos e serviços”, explicou o secretário.

Expandir o atendimento para as cidades vizinhas de Santa Bárbara é uma possibilidade, no entanto, Cleber avalia que há um longo caminho para que esse cenário seja alcançado.

De acordo com ele, essa é a primeira clínica do programa Meu Pet na RMC (Região Metropolitana de Campinas), e a terceira em funcionamento no Estado.

“A gente conversou com as equipes das outras unidades e eles têm algumas dificuldades que ainda não conseguiram superar. Então a gente quer começar a fazer um atendimento local para aprender a trabalhar em uma clínica veterinária deste porte”, disse.

Clínica Meu Pet

Atendimento por agendamento e emergências

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Endereço: Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 467 – Jardim Souza Queiroz, Santa Bárbara d’Oeste