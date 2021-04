Entenda a importância da terapia com células tronco em cães e gatos

A terapia com células tronco em animais vem crescendo atualmente, usada para patologias que possuem prognósticos ruins e com possibilidade de sucesso no tratamento, com melhora na qualidade de vida e até mesmo a cura.

As células tronco possuem a capacidade de se multiplicar e adquirir a funcionalidade de qualquer tecido, promovendo o restabelecimento do órgão ou da lesão, tanto sob o aspecto estrutural como funcional.

Dra. Fabiana Sicci del Lama realiza esse tipo de tratamento – Foto: Divulgação

São células indiferenciadas, ou seja, células “neutras”. Podem ser induzidas a diferenciar-se, tornando-se células com funções especializadas, transformando-se em célula muscular ou óssea, por exemplo. Com capacidade de autorrenovação, as células-tronco dão origem a novas célula-tronco que mantém o potencial de se multiplicar e de se diferenciar.

Na medicina veterinária regenerativa, são usadas as células-tronco mesenquimais, coletadas de tecidos adiposos de animais saudáveis, onde não causam efeito colateral, pois são células imunocompatíveis.

Os tratamentos já pesquisados e aprovados com a terapia celular são para sequelas de Cinomose em cães, osteoartrites, osteoartroses e ceratoconjuntivite seca. Em pesquisa estão os tratamentos para falhas ósseas, lesões tendíneas, ligamentares, aplasia e hipoplasia medular, doença renal aguda e crônica, úlcera de córnea, discopatias em geral e dermatite atópica.

Para fazer uso da terapia é necessário a realização de alguns exames, como raio-X de tórax, ultrassom abdominal e hemograma, com a intenção de avaliar se o animal está apto para a terapia.

Nós da Juntovet fazemos essa terapia celular regenerativa com a empresa Regenera Steam Cells, localizada em Campinas, que fornece células-tronco à pronta entrega. Fale com seu médico-veterinário sobre esta excelente opção de tratamento.

Junto – Ultrassom Veterinário in Home