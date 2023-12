Diabetes em pets: veja sintomas e cuidados

Cansaço, diminuição da interação com os membros da família e descuido com a aparência do pelo são alguns dos sintomas da diabetes em cães - Foto: Freepik

A diabetes atinge quase 17 milhões de adultos no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, de 2021. Porém, engana-se quem pensa que a doença atinge apenas humanos: de acordo com dados apontados por especialistas do Nouvet, centro veterinário de nível hospitalar em São Paulo, a frequência da diabetes em cães no geral é de até 1,3%; em gatos, até 1%.

A veterinária endocrinologista Victória Rodrigues explica que a doença atinge também os pets. “A diabetes primária, caracterizada pela destruição das células responsáveis pela produção de insulina, é mais comum em cães. Já a diabetes secundária é a mais diagnosticada em gatos e envolve a deficiência relativa ou absoluta de insulina, mais a presença de resistência insulínica”, disse.

Para orientar melhor os tutores, os especialistas explicam que certas raças caninas têm maior predisposição genética, como Cocker Spaniels, Golden Retrievers, Labradores, Lulus-da-Pomerânia, Terriers, Poodles Toy e mestiços dessas raças.

Já em relação à predisposição racial dos felinos, os veterinários alegam que é mais complicado afirmar. Porém, alguns estudos apontam que os Birmaneses, Noruegueses da floresta, Abissínios e Tonquineses são os mais acometidos.

Estar atento aos sintomas e predisposições são fatores primordiais no combate e na prevenção da doença. Mudanças no comportamento, por exemplo, podem ser indicadores que o pet está com início da diabetes. “Cansaço, diminuição da interação com os membros da família e descuido com a aparência do pelo são alguns dos fatores”, explicou o também endocrinologista do Nouvet, Igor Guedes.

Os bichinhos também podem ter dor associada a neuropatia diabética, isto é, dores ao se movimentar (mais frequente em felinos), além de irritabilidade/dor ao toque nos membros acometidos. Outros sintomas evidentes são perda de peso, aumento do apetite, aumento da sede e da ingestão de água, aumento do volume de urina e quantidade de micções.

Para efetuar um diagnóstico quando há suspeita da doença, os veterinários realizam associação dos sinais clínicos e exames complementares. Dentre eles estão o hemograma e perfil bioquímico básicos, com mensuração da glicemia em jejum, presença de glicose na urina e ultrassonografia abdominal.

Em felinos, por apresentarem hiperglicemia por estresse mais marcante em comparação a outras espécies, são associadas outras ferramentas para diagnóstico: frutosamina/hemoglobina glicada, além da glicose sanguínea.

PREVENÇÃO E CUIDADOS. Os endocrinologistas explicam que a principal forma de prevenir complicações da diabetes nos pets é manter visitas regulares ao veterinário para realizar check-ups. Com essa frequência, é possível a identificação precoce da doença, além de se atentar aos sinais clínicos.

Outras orientações são garantir que os pets tenham uma alimentação adequada, pois auxilia no controle da glicose e de lipídios no sangue; realizem exercícios físicos regularmente; e mantenham o controle do peso.

Uma recomendação, tanto contra a diabetes quanto outras doenças, é evitar ou limitar o fornecimento de petiscos para suprir necessidades emocionais ou como expressão de carinho aos pets. Esse “carinho” pode trazer sobrepeso, obesidade e hiperlipidemia, ou seja, altos níveis de gordura no sangue.