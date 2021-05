Na semana em que é comemorado o Dia Mundial da Saúde Digestiva (29 de maio) é importante reforçar o papel essencial que o bom funcionamento do sistema digestivo possui para a saúde de pets. É por meio dele que acontecem a digestão e o aproveitamento dos alimentos e a absorção de medicamentos tomados por via oral, e é ainda considerado um sistema fundamental para uma boa imunidade, entre outras funções importantíssimas para a saúde geral e o bem-estar. Por isso, até uma data especial é dedicada a este tema.

Do ponto de vista da alimentação, os efeitos de uma boa nutrição dependem de um sistema digestivo saudável e, por outro lado, a boa nutrição é responsável por promover essa saúde.

Alimentação balanceada é essencial para o bom funcionamento do organismo dos pets – Foto: Mat Coulton – Pixabay

A saúde digestiva é afetada por diversos fatores, como pela fase da vida. Animais filhotes e idosos são particularmente vulneráveis, sendo recomendada uma atenção especial. Outros fatores são as doenças que afetam órgãos como o estômago, intestino, fígado, assim como infecções por vírus e bactérias que podem causar alterações graves na saúde digestiva, sendo fundamental o diagnóstico, tratamento e acompanhamento pelo médico veterinário

Mediante tudo isso, o que fazer? Alguns cuidados são fundamentais:

Manter a vacinação e a vermifugação em dia;

Ficar atento aos sinais de problemas digestivos, como vômitos e diarreias;

Fazer visitas regulares ao médico veterinário;

Garantir uma nutrição adequada, completa e balanceada, com ingredientes de alta qualidade, específica para a fase da vida, colaborando, assim, para bom funcionamento do sistema digestivo.

A especialista em nutrição animal Lara Volpe, médica veterinária da Adimax, explica ainda que o intestino desempenha um papel muito importante no processo digestivo, pois abriga uma rica microbiota, além de atuar sobre a imunidade e exercer função hormonal. Ele contém bactérias benéficas, que têm função de proteger e impedir que as bactérias que podem causar doença se multipliquem e comprometam a absorção dos nutrientes.

“Manter o equilíbrio desse ecossistema de bactérias é essencial, por isso, o ideal é que os alimentos para os pets contenham fibras especiais em quantidades adequadas, associadas a prebióticos, importantes para a saúde geral dos cães e gatos”, destaca Lara Volpe.

Diante dessas particularidades, os alimentos comerciais se destacam por serem opções completas e balanceadas. Os alimentos colaboram para a saúde intestinal, saúde da pele e da pelagem, cuidado com a saúde articular e combate aos radicais livres. E, no caso dos felinos, têm o cuidado com o sistema urinário, por meio de minerais que equilibram o pH. São ainda conservados naturalmente e livres de ingredientes transgênicos.