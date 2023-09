Desvende 5 mitos sobre os vira-latas

Confira o que é verdade ou mentira sobre a personalidade e cuidado com esses cães

Amigo da vizinhança, o cachorro vira-lata é “figurinha” carimbada na vida dos brasileiros. Dentre as raças de cães, eles são a maioria dentro dos lares. De acordo com o “PetCenso 2023”, pesquisa divulgada recentemente pelo grupo PetLove, os vira-latas ocupam 40% das residências.

Mesmo sendo populares, muitos mitos sobre os cuidados com estes animais caíram no senso comum e precisam ser desvendados. “A gente chama esses cachorros de SRD (sem raça definida). Mas chamamos porque eles não têm raça? Não, na verdade porque eles são muitas raças misturadinhas”, explicou a médica veterinária e professora da Fam (Faculdade de Americana), Joyce Magalhães.

Dessas misturas, surgem pré-conceitos irreais desses animais e, com ajuda de Joyce, o Nossos Pets desvendou 5 mitos sobre os vira-latas.

1 – Cachorros vira-latas são ‘livres’ e precisam dar voltinhas

Mito. “Há alguns anos as pessoas tinham o hábito de abrir o portão, deixar o cachorro dar uma voltinha sem coleira, para fazer as necessidades, e isso hoje não é uma indicação”, disse a veterinária.

Ela aponta que o animal que dá as famosas “voltinhas” corre riscos como envolvimento em brigas, atropelamento e uma cruza indesejada. Por isso, é essencial a assistência do tutor durante os passeios.

“Todo cão precisa de passeio. Nesta hora, o animal é estimulado a novos cheiros, a socializar com outros cães, a se acostumar com alguns barulhos. Então, o passeio é altamente indicado para todas as raças, inclusive os vira-latas”

2- Eles são mais resistentes aos problemas de saúde

Verdade. A médica veterinária explica que os vira-latas podem ser animais mais resistentes, mas não imunes aos problemas de saúde. Isso ocorre porque historicamente eles estiveram expostos a condições adversas sem o amparo de um tutor.

“Eles foram mais submetidos às adversidades climáticas e exposições a doenças, e na natureza vão sobrevivendo os mais fortes”, disse. É por causa dessa “seleção natural” que os cachorros sem raça definida podem ser mais resistentes, mas não imunes às doenças. Por isso é essencial que esse animal receba o protocolo vacinal e as doses de reforços anuais.

3 – É mais barato ter um cachorro vira-lata

Mito. Não é mais barato ter um animal sem raça definida. Assim como qualquer outro cão, o vira-lata demanda cuidados. A veterinária aponta que eles também precisam, por exemplo, de uma creche quando o tutor trabalha o dia todo, de consultas periódicas, e seguir o protocolo de vacinação.

“Na verdade, o que torna mais barato criar um cachorro é trabalhar com a medicina preventiva, sempre um passo à frente da doença”, disse. Joyce explica que os cuidados preventivos, como uma boa alimentação e proporcionar uma rotina saudável, podem ser a chave da longevidade do animal.

4 – O vira-lata pode comer qualquer coisa

Mito. Os cães sem raça definida precisam ter uma alimentação balanceada e saudável, seja ela alimentação natural ou ração industrializada. Joyce orienta que é necessário consultar um médico veterinário para indicar a melhor dieta para o animal.

5 – Cães sem raça definida são mais leais aos tutores

Mito. “Na verdade a gente tem essa impressão porque muitos dos cães sem raça definida foram adotados, e quando adotamos essa lealdade é maior, porque geralmente é um cão que estava se sentindo com medo, sozinho, e de repente ele ganha uma família. Então, é natural que a gente sinta isso, o que não quer dizer que os outros animais não a tenham, mas esse sentimento de gratidão de um animal que foi adotado acaba sendo muito mais expressivo”, explicou.