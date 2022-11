Cuidados com a saúde bucal dos pets

Assim como para os seres humanos, os cuidados bucais são questão de saúde para os pets. Da mesma forma que restos de comida após as refeições ficam depositados nos nossos dentes e o restante da boca fica sujo, também acontece com os animais, e se não receberem os devidos cuidados, a questão pode ser a porta de entrada para problemas de saúde.

A falta de cuidados pode acarretar no surgimento de tártaros, gengivites, inflamações, mau hálito e uma série de complicações sistêmicas, de acordo com a médica veterinária da Clínica Veterinária Central Vet, Mariana Agnese Bortolazzo.

O hábito da escovação pode se tornar um momento de carinho – Foto: Adobe Stock

“Sem o tratamento adequado, a gengivite pode evoluir para um quadro mais grave, destruindo as estruturas de sustentação do dente e levando à retração da gengiva e perda de um ou mais dentes, prejudicando permanentemente a mastigação do animal”, explicou sobre o processo de evolução de bactérias na boca do pet.

Mas as complicações não são exclusivas da boca do animal, conforme a placa bacteriana se espalha na linha gengival, a bactéria formadora do tártaro pode liberar toxinas que entram na corrente sanguínea e afetam outros órgãos dos pets.

“Essas toxinas podem migrar para o coração, levando a endocardite, causando alterações renais, hepáticas e pulmonares, virando um problema sistêmico que pode levar o animal à morte”, disse.

A rotina de cuidados bucais com os pets deve ocorrer diariamente, de acordo com a médica, ou ao menos três vezes por semana. A dica de Mariana é que o hábito da escovação se torne um momento de carinho, para torná-lo prazeroso ao animal. “É importante ter paciência e começar aos poucos, sempre com o reforço positivo. Elogie e faça carinho”.

Deve existir um trabalho para acostumar o pet com a escovação, de forma gradativa. O primeiro passo é começar a passar os dedos entre os dentes do animal, sem nenhum produto ou escova. Na semana seguinte, com o animal já acostumado, usar o produto para escovação com a escova ou dedal.

Os tutores devem se atentar a sinais que possam indicar problemas bucais, como: mau-hálito, manchas amareladas ou esverdeadas presentes nos dentes, manchas avermelhadas na gengiva, dificuldade ao mastigar/ mastigação dolorida, inchaços na face, dentes soltos ou quebrados, excesso de salivação, sangramentos diversos e falta de apetite.

Além disso, a ida ao veterinário periodicamente também é importante nos cuidados bucais. “O médico veterinário irá avaliar cuidadosamente a cavidade oral, assim como toda a condição de saúde, de forma criteriosa”, explicou Marina.

Passo a passo para escovação

Escolha um produto de boa qualidade para uso veterinário, nunca utilize pasta dental de humanos, pois ela contém abrasivos e outras substâncias que podem causar irritações;

Deposite uma pequena quantidade da pasta dental veterinária escolhida;

Coloque-a sobre a dedeira ou sobre a escova dental e, após molhá-la com água em temperatura ambiente, incentive o animal a experimentá-la;

Após o animal ter se acostumado ao sabor da pasta e ao toque da dedeira ou da escova, mantenha a boca do animal fechada, posicione o instrumento na junção entre a gengiva e os dentes e, sempre neste sentido, com movimentos de vai e vem a 45 graus, escove-os completamente;

Após o uso da pasta dental veterinária não é necessário enxaguar a boca do animal, este é o grande diferencial em relação aos produtos humanos. O produto pode ser usado diariamente na higiene bucal de cães e gatos.

Fonte: Médica veterinária Mariana Agnese Bortolazzo

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira