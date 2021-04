Confira quais shoppings aceitam pets na região

Atire a primeira pedra quem nunca ficou com o coração partido ao deixar o pet sozinho em casa. Felizmente, cada vez mais parques públicos, shopping centers, bares e restaurantes se preparam para receber também os nossos amigos peludos.

Quanto aos espaços públicos, nenhuma das praças de Americana possui restrição para frequentadores com seus animais, confirmou o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), “desde que estes estejam devidamente seguros com seus respectivos donos, sem apresentarem risco aos transeuntes”.

Já em Santa Bárbara d’Oeste há espaços específicos para os tutores brincarem com seus cães nos parques públicos Araçariguama e Taene, na Praça Augusto Toledo, localizada no São Francisco, e na Área de Bem-Estar e Lazer, do Pântano II. A mesma estrutura será implantada no Parque Linear da Rua Tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol.

Veja abaixo outros locais onde os bichinhos de estimação são bem recebidos, além de dicas de etiqueta canina para colocar em prática quando sair para passear com o seu pet.

Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste

Os cães ou gatos de pequeno porte, até 35cm de altura, deverão estar no colo ou portando coleira e guia curta. Pets com até 60cm de altura também podem circular pelo shopping, com guia e coleira. Já o acesso às lojas é definido por cada estabelecimento.

O shopping tem totens “cata-caca” e, caso o pet faça suas necessidades no piso, a orientação é que o proprietário faça a remoção ou solicite ajuda de um dos atendentes do shopping.

“O Tivoli também disponibilizou mesas mais distantes da Praça de Alimentação para que quem estiver acompanhado de seu animalzinho possa se sentar e fazer a refeição com tranquilidade. Embora essas mesas possam ser usadas por qualquer visitante do shopping, a ideia é que esses espaços se estabeleçam como de uso prioritário do público pet lover”, diz a administração em nota enviada à Revista L Pets.

Villa Multimall, em Santa Bárbara d’Oeste

Os pets podem acessar o shopping e as lojas desde que estejam no colo ou na coleira. Animais de porte grande precisam utilizar uma focinheira. Há uma área especial indicada para refeições dos tutores acompanhados dos seus pets, aberta e estruturada com deck, mesas e cadeiras.

Shopping Hortolândia

São bem-vindos os pets de pequeno a médio porte, no colo ou em dispositivo de transporte. Não é permitido o acesso à praça de alimentação, com exceção de cães guia.

Shopping ParkCity, em Sumaré

É permitida a entrada de animais de estimação de pequeno, médio e grande porte, sempre conduzidos com coleira e guia curta, segundo informa o empreendimento em seu site oficial.

É proibida a circulação dos animais em áreas como banheiros, fraldários, ambulatórios, cinemas, parques de diversão e áreas reservadas para alimentação.

Além disso, as lojas também podem vetar a entrada dos animais.

O condutor deve portar os objetos necessários para recolher possíveis dejetos e, em caso de mau comportamento, indisposição entre pets ou desrespeito a alguma norma do regulamento, o responsável e o animal poderão ser convidados a se retirarem.