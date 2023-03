Confira 5 dicas de como celebrar o Dia Nacional dos Animais junto ao seu pet

O Dia Nacional dos Animais será comemorado nesta terça-feira (14), e tem como propósito conscientizar a sociedade sobre a atenção e os cuidados que devem ser direcionados tanto aos animais domésticos, quanto aos selvagens, pensando no bem-estar e qualidade de vida.

Pensando nos pets, que já são membros das famílias e estão presentes no dia a dia, a data é essencial para lembrar seus tutores sobre as iniciativas que podem contribuir para o estado de completa saúde mental e física dos animais, desde os cuidados básicos até a atenção especial no que diz respeito às atividades físicas, interações e à promoção de um ambiente saudável para se viver.

Criar um momento de interação com outros pets pode ser empolgante para o animal – Foto: Adobe Stock

Nesse sentido, os filhos de outra espécie dos humanos, podem e merecem ser surpreendidos nesta data. Afinal, se sua existência é tão importante, existem motivos de sobra para essa data ser comemorada.

Algumas dicas para celebrar o Dia Nacional dos Animais junto ao seu melhor amigo

1 – Faça um check-up geral

Muitas vezes, na correria do dia a dia, acabamos deixando passar algumas medidas de cuidado. É um ótimo momento de revisitar a carteira de vacinação dos gatos e cachorros para relembrar se o cachorro ou o gato tomaram as vacinas anuais e se estão precisando de algum reforço.

Aproveite este momento para fazer uma avaliação geral no ambiente em que ele fica, perceber se existe algo que possa estar incomodando ou o que poderia fazer para deixá-lo mais agradável e confortável.

Cheque a condição dos comedouros e bebedouros, se o cantinho que vivem demanda algum reparo, ou até mesmo se há a possibilidade de fazer um enriquecimento ambiental para ele. Esse é o momento ideal para um check-up completo.

2 – É hora do passeio

No caso dos cães, são raros os casos daqueles que não gostam de passear. E se em sua rotina está faltando esse tipo de atividade, é a hora de programá-la e incluí-la no dia a dia da família. Os passeios, ainda que curtos como uma volta no quarteirão, podem deixá-los mais ativos, felizes e animados, afinal, eles adoram explorar novos espaços e possibilidades.

3 – Brincando com os amigos

Se os cães já adoram uma brincadeira com os tutores, jogando bolinhas, pega-pega, cabo de guerra, entre muitas outras, criar um momento de interação com outros pets pode ser empolgante para o animal. Por isso, aqui a sugestão é conversar com outros tutores, vizinhos, familiares, amigos e organizar uma festinha para os pets, afinal, é o dia deles.

Para os gatinhos, a brincadeira também é essencial e prazerosa. Aposte em bolinhas com guizo, ratos de borracha, varas com penas e passarinhos pendurados e não economize no esforço para fazê-los felizes.

4 – Prepare uma refeição especial

Toda celebração fica ainda melhor se for acompanhada de uma boa comida, e sim, isso vale também para os pets. É possível oferecer uma refeição com a comida favorita do pet. Prepare um prato especial, equilibrado e bem saboroso com alimentos naturais, como carne, legumes e frutas. Ele ficará bem feliz.

5 – Um dia de resort

Muitas pessoas não sabem, mas já existem resorts exclusivos para cães, cuja proposta é oferecer uma experiência completa, com hospedagem, alimentação, brincadeiras, atividades, banho e transporte. Um exemplo é o Clube de Cãompo, um espaço de 60 mil m², localizado a cerca de uma hora de Americana, na cidade de Itu.

O local possui atividades recreativas, como natação, passeios ao ar livre em área gramada e arborizada, agility e outras brincadeiras dinâmicas que aprimoram o condicionamento físico. Entre as opções de hospedagem – que podem ser day care ou por períodos maiores – o Clube de Cãompo tem câmera para monitoramento online para os tutores acompanharem o dia de atividades do pet enquanto descansam.