Manter uma oferta constante de água fresca é fundamental para a saúde do pet - Foto: Adobe Stock

O calor extremo, a baixa umidade do ar, a falta de chuva e a poluição atmosférica têm sido uma constante nos últimos dias, e a previsão é de que essas condições persistam durante toda a semana.

Assim como os humanos nas áreas afetadas pela fumaça e calor, os animais de estimação também enfrentam desafios significativos em condições climáticas adversas.

De acordo com Ana Elisa Arruda Rocha, médica veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba, que faz parte da Ânima Educação, os pets não têm a capacidade de regular a temperatura corporal da mesma forma que os humanos, que utilizam a transpiração para esse fim. Para os cães e gatos, a principal forma de se refrescar é através da respiração mais rápida. “Durante os dias quentes, é comum observarmos nossos pets ofegantes e com a boca aberta, tentando equilibrar sua temperatura interna”, explica a especialista.

Com as atuais condições climáticas, é fundamental que os tutores intensifiquem os cuidados para prevenir problemas como desidratação, hipertermia (aumento excessivo da temperatura corporal) e queimaduras solares.

Ana Elisa sugere algumas estratégias para minimizar os efeitos negativos do ar seco e poluído. O uso de umidificadores pode ser uma boa solução, assim como manter os pets em locais como o banheiro durante o banho, aproveitando o vapor para umidificar as vias aéreas.

“Além disso, a lavagem nasal com solução fisiológica, similar ao procedimento feito com crianças, pode ser benéfica. Aplicar algumas gotas nas narinas dos pets várias vezes ao dia é uma prática simples e eficaz”, recomenda a veterinária.

Os cuidados básicos para manter os pets confortáveis e seguros em dias de calor intenso incluem evitar passeios durante as horas de sol mais forte e caminhar apenas em superfícies frescas, para prevenir queimaduras nos coxins (patas).

Manter uma oferta constante de água fresca é fundamental, e uma ideia refrescante é oferecer frutas congeladas, como morango e melancia, misturadas com água de coco, como um tipo de sorvete natural para pets.

Ana Elisa também sugere o uso de tapetes gelados, que ajudam a manter os pets frescos e confortáveis. Brincadeiras com água e garantir que eles tenham acesso a áreas sombreadas e bem ventiladas são igualmente importantes.

“Nunca mantenha os animais de estimação presos ou sem água fresca. Além disso, evite casinhas pequenas e expostas ao sol, pois podem se transformar em verdadeiros ‘fornos’”, alerta a especialista.

A médica veterinária destaca ainda que uma tosa excessiva pode ser prejudicial. “Embora a tosa possa ajudar, é importante lembrar que a pelagem dos pets atua como uma proteção natural contra os raios solares e ajuda na termorregulação. O ideal é realizar apenas as tosas necessárias para manter a higiene e a região abdominal”, conclui Ana Elisa.