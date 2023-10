Como aliviar o calorão do pet durante alta nas temperaturas

Com as temperaturas atingindo até 40ºC na região, veterinária dá dicas de cuidados para aliviar o calor dos pets

Manter os pets hidratados, especialmente durante os passeios, é muito importante - Foto: AdobeStock

As altas temperaturas que atingiram o País na última semana, elevando os termômetros para 40ºC na região, foram uma prova de que devemos estar preparados para o que vem pela frente, durante os meses de primavera e verão, e isso inclui cuidados com os bichos.

Assim como os humanos, os animais também sofrem com o calorão. Para amenizar o calor sentido pelos pets, a médica veterinária Joyce Magalhães, professora da FAM (Faculdade de Americana), deu dicas de cuidados para ajudar os bichinhos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Atenção com os passeios

Ela chama atenção para os passeios. O protocolo a ser seguido em períodos quentes é comumente conhecido entre os tutores de cães, mas, em ondas de calor excessivo, ele pode sofrer mudanças. De acordo com a veterinária, os horários padrões que são considerados saudáveis para as voltinhas – antes das 10h e depois das 16h -, não podem ser levados à risca neste momento.

Os tutores devem se atentar à temperatura que estiver fazendo e interpretar se será seguro para o pet, porque o calor tem atingido altas mais cedo e perdurado até mais tarde. “Dar preferência a passeios nas primeiras horas ou nas horas finais do dia. Se a temperatura ainda estiver te incomodando muito, evitar passear com o animal nesse horário”, orientou Joyce.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ela indica que optem por lugares sombreados e com grama, evitando o calor retido no asfalto e superfícies cimentadas, que podem acabar queimando a pata do animal. Mas Joyce alerta: o uso de sapatinhos para proteção pode ter uma boa intenção, porém não fará bem ao animal, que ficará com o pé abafado e possivelmente estressado com o acessório.

Deixar de fazer o passeio não é uma opção. “Alguns dos nossos pets são condicionados ao horário do passeio todos os dias, então muitas vezes não fazer esse passeio durante aquele dia mais quente pode imunodreprimir [o animal]”, explicou.

Outro ponto importante é a atenção aos sinais apresentados pelo pet durante as voltinhas diárias. Ofegância, salivação excessiva, batimentos cardíacos acelerados e pele quente podem indicar hipertermia, ou seja, que o calor do ambiente está influenciando no controle da temperatura corporal do animal.

“Esse pet pode convulsionar, ter um desmaio, e se isso se prorrogar, ele pode vir até a óbito. Então, sempre que a gente for fazer o passeio, observar como está o pet ao longo do trajeto”, disse a veterinária.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Como refrescar os pets

“A hidratação é muito importante”. Assim como a água é extremamente importante durante os passeios, a oferta em casa é essencial. A indicação da médica veterinária é que o líquido seja oferecido em potes de porcelana, que mantêm o frescor da água. Uma dica é colocar cubos de gelo junto.

O ventinho do ventilador pode ser bom para refrescar os animais, mas não o suficiente. “Ficar atento à necessidade de colocar o seu pet no ar condicionado”, disse. Aqueles que têm sobrepeso ou são braquicefálicos (focinho achatado) precisam de mais cuidados neste sentido.

Sobre a pelagem do animalzinho, a indicação é que apenas o comprimento seja reiterado, porque a camada de pelos é essencial para a proteção dos raios UV e evitar câncer de pele. “Deixar aí em torno de dois a três dedos de pelos. [..] A gente pode optar por aquela tosa que é conhecida como tosa bebê”.

A refrescância também pode acontecer na alimentação. Petiscos e patês refrigerados são uma ótima opção para o calorão, ou, ainda, sorvete de melancia caseiro com pedaços da fruta. “Para gatos a gente pode utilizar o churu como sorvetinho”, indicou Joyce.