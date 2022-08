Castração: por que ela é importante?

Além do impedimento da reprodução dos animais, ela também pode evitar doenças garantindo saúde e bem-estar

A castração em cães e gatos está além do impedimento da reprodução dos animais. Ela também pode evitar doenças e comportamentos, garantindo saúde e bem-estar. O LIBERAL conversou com uma profissional da medicina veterinária para entender tudo sobre o procedimento, seus benefícios e cuidados que os tutores devem tomar com os animaizinhos.

A castração acontece de maneira diferente em machos e fêmeas. Nos machos, tanto em cães quanto em gatos, o procedimento é menos invasivo, e consiste na retirada dos testículos do animas, reduzindo de maneira expressiva a produção de testosterona.

Castrar cães e gatos ajuda na saúde dos animais – Foto: ADOBE STOCK

Já nas fêmeas, de acordo com a médica veterinária pós-graduada em Medicina Integrativa, professora Joyce Magalhães, o procedimento é mais invasivo. A incisão é feita no abdome para remoção do útero e dos ovários. A cirurgia também causa uma redução na produção dos hormônios femininos.

De acordo com ela, a idade ideal para a realização do procedimento ainda é contraditória entre os médicos veterinários. “Aqui no Brasil, segundo dados científicos, a castração é frequentemente realizada após os seis meses, então é importante destacar que a idade adequada para a castração é muito variável e tem se modificado ao longo dos anos”, disse.

Mas a veterinária alerta para castrações feitas quando o pet ainda é muito novo. “Quando a castração é realizada precocemente, há aumento no risco do aparecimento de alterações urogenitais, obesidade, diabetes mellitus, distúrbios comportamentais, alterações em ossos longos, frouxidão ligamentar, lesões articulares e o desenvolvimento de neoplasias [câncer]”.

DOENÇAS. É fato que a castração é o método de contracepção recomendado para controle populacional de cães e gatos, segundo Joyce, mas também auxilia na prevenção de doenças nos cachorros e gatos.

Entre as fêmeas as ocorrências de doença são associadas ao sistema geniturinário, como câncer nas mamas, ovários e útero, piometra, hiperplasia endometrial cística, torção e prolapso uterino. Nos machos previne a hiperplasia benigna de próstata e também controla os comportamentos instintivos, como a diminuição do hábito de marcar território e até ficando mais dócil. *Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira

Cuidados ao castrar reforçam a segurança

Na hora de escolher a clínica ou hospital em que o procedimento será realizado, os tutores precisam estar atentos aos exames pré-operatórios e à estrutura do local.

É necessário que o pet seja avaliado e consultado por um médico veterinário que solicite exames pré-operatórios. Os exames são o eletrocardiograma, hemograma ou exame de imagem.

“O seu pet será anestesiado e a castração é uma cirurgia, e por isso exige cuidados específicos. Seguir corretamente o passo a passo dessa avaliação minimiza os riscos de complicações”, apontou a médica veterinária.

A estrutura também deve ser avaliada na escolha de uma clínica. De acordo com Joyce, é necessário que tenha centro cirúrgico equipado e com fluxo controlado, uma sala exclusiva para preparar seu pet para entrar no centro cirúrgico, e a equipe deve ter um local específico e exclusivo para troca de roupa, paramentação e assepsia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além disso, a equipe que estará durante o procedimento deve ser composta por médico veterinário anestesista, médico veterinário cirurgião e médico veterinário auxiliar.

A cicatrização da cirurgia de castração deve acontecer entre 7 e 10 dias após o procedimento. Os pets devem usar roupa cirúrgica e, em alguns casos, colar elizabetano. Esses acessórios evitarão que o animal lamba ou morda os pontos e gere complicações.

Perguntas e respostas

É melhor cruzar a fêmea pelo menos uma vez antes de castrar?

Não existe fundamentação científica nenhuma para essa crença.

A castração é um procedimento de risco?

Os riscos existem. “É importante para quem tem um animal que será anestesiado entender que a medicina veterinária avançou muito nos últimos anos e com isso as especialidades acompanharam”, disse Joyce. Hoje existem anestesista veterinário e o cirurgião veterinário.

A castração deixa o animal mais gordo?

Com a castração alguns animais podem apresentar ganho de peso devido às alterações hormonais, pois ocorre uma mudança no metabolismo do pet. A alternativa é balancear a dieta para essa nova condição.

Fonte: Médica veterinária pós-graduada em Medicina Integrativa, professora Joyce Magalhães.