Cães precisam de estímulos para garantir o bem-estar

Confira cinco dicas de incentivos mentais e físicos para o cão no dia a dia

Esconder brinquedos ou petiscos em diferentes ambientes pode ser uma maneira de encorajá-los a usar seu faro apurado - Foto: Adobe Stock

Cães são animais cativantes que conquistam com a sua lealdade e personalidade afetuosa. Energéticos e sociáveis, os considerados melhores amigos do ser humano precisam de estímulo mental e de atividades físicas regulares para garantir o bem-estar. Proporcionar um ambiente estimulante é essencial.

Para dar uma vida plena e satisfatória para os pets, além de uma dieta completa e balanceada adequada para suas necessidades nutricionais específicas, o tutor deve garantir que eles recebam a atenção e o cuidado diário necessários. Ao compreender sua importância e atender essa necessidade, o ambiente se torna mais acolhedor, permitindo que os animais expressem seus instintos naturais.

Para auxiliar os tutores, a Mars Petcare, especialista em nutrição e bem-estar animal, compartilhou cinco dicas de como oferecer um dia a dia mais estimulante para os cães.

Enriquecimento ambiental

É fundamental investir no enriquecimento ambiental para o bem-estar do pet. Disponibilizar brinquedos interativos em áreas onde ele possa explorar e descobrir coisas novas cria um ambiente acolhedor para os cães. Além de satisfazer suas necessidades físicas, esse estímulo também mantém suas mentes ativas, minimizando problemas como o tédio e o estresse. Assim, a possibilidade de o pet desenvolver comportamentos indesejados decorrentes da falta de estímulos adequados é menor.

Atividades de caça

A caça é um instinto natural dos caninos. Eles têm um forte desejo de explorar e farejar e adoram jogos de esconde-esconde. Esconder brinquedos ou petiscos em diferentes ambientes pode ser uma maneira de encorajá-los a usar seu faro apurado, além de estimular suas habilidades cognitivas, mantendo os pets ativos. As brincadeiras que simulam caça podem fazer parte da rotina diária.

Os brinquedos interativos com dispenser de petiscos também são ótimas opções para estimular o instinto de caçador enquanto eles se divertem. Brinquedos que emitem sons quando mordidos ou apertados também são muito positivos para proporcionar horas de entretenimento.

Variedade de brinquedos

Os cães podem ficar entediados facilmente com brinquedos familiares. Por isso, é importante oferecer mais de uma opção, desde bolas de borracha até cordas para puxar e brinquedos de pelúcia, sempre revezando entre eles, como forma de evitar tédio e comportamentos destrutivos. Para maior segurança, ao escolher um brinquedo, verifique se é destinado para cães, confira o tamanho em relação ao porte do animal e evite materiais rígidos que possam quebrar facilmente, prestando atenção a partes que possam se soltar e representar riscos durante as brincadeiras.

Passeios e exploração

Os cães adoram explorar novos lugares e cheirar novos odores. Levar o cão para passeios regulares em diferentes ambientes proporciona estímulos mentais e mantém a saúde física do animal. Além de exercício físico, os passeios proporcionam estímulos visuais e olfativos que são essenciais para o bem-estar do pet.

Treinamento e truques

A educação do cão é uma ótima maneira de estimulação mental. Treinar comandos básicos e participar de aulas de obediência não apenas desafia a sua mente, mas também fortalece a conexão com o tutor. Ensinar novos truques ao animal também é uma boa opção. Começar com comandos básicos como sentar, dar a pata e deitar, e, em seguida, avançar para truques mais complexos é uma opção.