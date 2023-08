Cachorros podem viver bem morando em apartamento

Apesar do espaço limitado, alguns cuidados auxiliam na saúde e bem-estar do animal; veja

O avanço do crescimento populacional nas cidades fez com que as moradias fossem verticalizadas, e é cada vez mais comum famílias morando em apartamentos. A mudança no padrão residencial não diminuiu o desejo por ter um cachorro, que hoje representa 69,4% dos animais de estimação dentro de condomínios no Brasil.

Quanto menor o espaço, maior a preocupação em relação ao bem-estar e saúde desse animal, que acabou tendo que viver em condições adaptadas. “O que acaba acontecendo com um cão de apartamento é que ele desenvolve uma dependência muito grande de seu tutor referente a passeio, alimentação e gasto de energia”, disse o inspetor Miguel Azanha, responsável pelo canil da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Cães que vivem em apartamentos necessitam de uma rotina especial – Foto: Adobe Stock (Imagem gerada com IA)

Azanha explica que esse animal precisará de uma rotina especial em todos os aspectos, com horário certo para alimentação e hora para passear. Além disso, é essencial que tenha um lugar reservado para que ele entenda onde começa e termina o seu espaço dentro da casa.

Se todas as necessidades do pet forem atendidas, é possível que ele seja feliz e saudável vivendo em poucos metros quadrados. De acordo com o médico veterinário especialista em comportamento animal Durval Antonio Porto de Araújo, o animal escolhido como novo membro da família tem que ser “proporcional” ao tamanho do lar.

“Em um apartamento de 1000 m², você pode ter um golden. Agora, se é um apartamento de 50 m², 40 m², você vai para raças pequenas, como um yorkshire, por exemplo. Então é possível que esse animal seja feliz e viva bem em um espaço menor”, disse.

O espaço já é limitado, não limite mais ainda

O médico veterinário alerta sobre a limitação de espaço para o animal dentro do apartamento. De acordo com ele, é comum encontrar tutores que adotam ou adquirem cachorros e optam por mantê-los apenas na área de serviço da residência por causa da facilidade de limpar o ambiente, atitude que pode prejudicar o bem-estar do pet.

“Isso é prisão. Você tem que ter consciência de que o cachorro vai fazer parte da família, então ele vai poder entrar em todos os cômodos do apartamento e vai educá-lo do que pode e não pode fazer em cada cômodo”, disse.

Durval aponta que, assim como os humanos, o instinto do cão é a divisão de ambientes para cada necessidade, comida, banheiro e sono. O espaço muito limitado causará confusão no animal, que pode inclusive parar de comer por suas necessidades estarem próximas ao alimento.

Além dos passeios diários, é possível realizar atividades para gasto de energia dentro do apartamento – Foto: Divulgação

Atividades com o pet

O tutor pode oferecer brinquedos do agrado do cão dentro do apartamento, como bolinhas e brinquedos de borracha, sendo brincadeiras que ajudarão no gasto de energia. Além disso, Azanha aconselha passeios duas vezes ao dia por causa do espaço limitado.

“Procure levar seu pet em locais onde tem área verde (grama), deixe ele à vontade, sempre faça uso de guia de passeio e, se seu cão for agressivo, use focinheira”, disse. Os passeios em áreas externas farão com que o cachorro socialize com outros animais, outras pessoas e conheça odores que dentro de um apartamento não terá oportunidade.

Azanha ainda aponta que o cão que sai do apartamento para brincar e gasta as energias, dificilmente irá provocar algum dano material na ausência do tutor.

Tanto o inspetor quanto o veterinário orientam que o animal deve estar com as doses de reforço das vacinas em dia antes de tirá-lo do ambiente protegido.

Adestramento pode contribuir

“O adestramento melhora qualquer tipo de relacionamento com cão”, disse Azanha. O treinamento estabelece a hierarquia entre tutor e pet, e impõe limites ao animal, como o que é certo e errado, por exemplo. Vários comportamentos são trabalhados durante o adestramento, como ansiedade, estresse e desobediência.