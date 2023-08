Brinquedos são essenciais para a saúde mental e física dos pets

O estresse e ansiedade são problemas que podem ser amenizados com o estímulo dos objetos recreativos

O ideal é que o pet interaja com o brinquedo, gerando desafios físicos e mentais benéficos ao seu bem-estar - Foto: Adobe Stock

Saúde mental e física, redução do estresse e da ansiedade e estímulo sensorial. Esses são cuidados cada vez mais adotados por pais de mães de pets. As recomendações não partem apenas dos consultórios veterinários, mas de uma comunidade de especialistas e apaixonados por pets, que defendem uma vida saudável e feliz para eles, que já fazem parte da família.

Além dos cuidados básicos, como alimentação adequada, vacinação, higiene, passeios e brincadeiras ao ar livre, a recomendação é para o uso de brinquedos projetados para estimular os sentidos e atender às necessidades naturais dos animais, os mantendo entretidos dentro de casa.

O tradicional mordedor, por exemplo, além de entreter, é excelente para promover a limpeza mecânica dos dentes. E o mercado de brinquedos para pets está em constante renovação, sempre trazendo novidades e inovações.

Cleiton Silva, CPO Diretor de Produto da Petiko, empresa de inovação pet com foco na experiência entre os tutores e seus pets, destaca entre os exemplos, brinquedos 2 em 1, como o mordedor e porta-petisco. “O pet precisa interagir com o brinquedo para liberar os petiscos, gerando desafios físicos e mentais, que são recompensados com petiscos”, explicou.

Já para a promover a redução do estresse e ansiedade, uma das sugestões é brincar de “cabo de guerra”. Nesse caso, Cleiton recomenda a utilização de brinquedos que incluam cordinhas. “Essa brincadeira libera a energia, desenvolve a força muscular e a habilidade de agarrar, mas é importante lembrar que deve ser praticada de forma controlada, com regras claras, sem estimular a agressividade e respeitando o limite do pet”, ele afirma.

Para finalizar, o CPO da Petiko lembra que é preciso cuidado na hora da compra do brinquedo, observando a qualidade dos materiais e a garantia de segurança. “Proporcionar uma vida repleta de carinho e bem-estar, com estímulos seguros é a melhor forma de retribuir o amor incondicional que esses companheiros nos oferecem diariamente”, afirma.

Gatos também precisam de estímulo

No caso dos gatos, o enriquecimento ambiental é uma prática que ganhou bastante destaque. A oferta de brinquedos interativos, com catnip – erva do gato-, arranhadores, esconderijos e desafios mentais estimulam o instinto caçador dos gatos e evitam que se sintam entediados.

Cleiton lembra que é preciso também estar em dia com as visitas ao veterinário. “Dessa forma, o tutor garante que os brinquedos e abordagens estejam adequadas ao perfil de cada pet, considerando idade, raça, temperamento e possíveis condições de saúde”, orientou.