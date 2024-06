Atualização das vacinas é essencial para manter a saúde do pet em dia

Pesquisa mostra que os cachorros também contam com uma representação mental ao escutar o nome de algo com o qual estão habituados - Foto: Image by Freepik

A vacinação é uma parte essencial dos cuidados da saúde preventiva para qualquer ser humano, e com os animais de estimação não poderia ser diferente. O protocolo vacinal dos pets deve ser atualizado anualmente.

As vacinas ajudam a prevenir uma variedade de doenças graves e potencialmente fatais, protegendo não apenas os animais, mas também a comunidade como um todo ao reduzir a disseminação de doenças contagiosas.

A médica veterinária clínica geral de Cães e Gatos Camila Sanches, do Veros Hospital Veterinário, listou a importância de manter o cartão de vacinação dos pets atualizado. Além disso, ela esclarece que além de proteger a saúde dos bichinhos de estimação, o tutor evita também a propagação de doenças.

As vacinas são agentes protetores contra uma variedade de doenças que podem afetar os animais. Entre elas a raiva, cinomose, parvovirose (em cães), rinotraqueíte, calicivirose, panleucopenia (em gatos), além de outras.

Quando o pet está imune não propaga doenças a outros animais e até aos seres humanos. Algumas doenças, como a raiva, podem ser transmitidas de um para o outro, o que torna a vacinação dos bichinhos de estimação uma questão de saúde pública.

“Para nós veterinários é de extrema importância, por meio do cartão de vacinação, acompanharmos o histórico de saúde do animal e garantir que ele esteja recebendo a proteção adequada”, disse Camila, que aponta a utilidade do registro atualizado das vacinações dos animais.

A indicação de atualização do protocolo costuma ser anual, mas Camila orienta que é importante que os tutores sigam o calendário de vacinação recomendado pelo veterinário que atende o animal rotineiramente.

O profissional levará em conta fatores como a idade, o estilo de vida e o risco de exposição a determinadas doenças. Além disso, manter registros precisos das vacinações é fundamental para garantir que o pet esteja sempre protegido e atualizado em suas imunizações.

As vacinas também são requisitos para viagens

Em muitos lugares, a vacinação contra a raiva é obrigatória por lei para todos os animais de estimação. Além disso, para viajar, muitas cidades, estados e países exigem que os pets tenham um certificado de vacinação atualizado, especialmente para a raiva.

Até mesmo o acesso de animais a serviços e instalações solicitam a carteira de vacinação. Em algumas situações, como ao hospedar o pet em um hotel ou ao inscrevê-lo em creches para animais de estimação, pode ser exigido um comprovante de vacinação atualizado como requisito para estes serviços.

Precauções ao vacinar os pets

Idade

A partir dos 45 dias de vida os pets já podem realizar sua primovacinação com a vacina múltipla. Porém, o ideal é que seja realizada a partir de 60 dias.

Os reforços acontecem a depender da vacina. A vacina múltipla, por exemplo, deve ter seus reforços dados a cada 3 semanas, com a última dose ocorrendo apenas quando o pet estiver com mais de 16 semanas de vida.

Um novo reforço de múltipla deve ocorrer com no máximo 1 ano de idade e, depois, anualmente.

A vacina antirrábica pode ser dada a partir do 4º mês de vida, idealmente, em dose única e depois anualmente.

Atualmente, a partir de 2 anos de idade, recomenda-se a realização de sorologia vacinal para as 3 principais viroses em cães: cinomose, parvovirose e hepatite infecciosa. Para que assim seja possível validar a necessidade ou não do reforço anual da vacina múltipla (V7, V8 ou V10).

Para os pacientes que tiverem anticorpos suficientes, recomenda-se a não realização da vacina a depender do grau de sua exposição aos vírus em questão.

Saúde

É necessário que o paciente esteja saudável para que ocorra boa produção de anticorpos em resposta à vacina e que não ocorra reversão de virulência.

Pacientes em tratamento contínuo, a depender da medicação, e pets que possuem doenças que possam ser agravadas pela vacina, não podem ser vacinados.

Porém, a principal preocupação é contar sempre com a avaliação do médico veterinário antes da aplicação da vacina.

QUADRO Vacinas disponíveis para a vacinação

As vacinas disponíveis no Brasil hoje são:

Para cães: Múltipla (Puppy, V7, V8 e V10), para leptospirose isolada, raiva, gripe canina, leishmaniose, giardíase, microsporum canis

Para gatos: Múltipla (V4 e V5)

O calendário irá depender da região em que o pet vive, ou seja, da ocorrência de doenças endêmicas regionais e do seu estilo de vida.