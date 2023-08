As melhores raças de cães para crianças

As crianças são apaixonadas pelos animais e o pedido por um amiguinho de quatro patas é constante durante a infância. Para ajudar na hora da escolha do cachorro que fará companhia aos pequenos, Nosso Pets conversou com o médico veterinário Ricardo Ricardo Storniolo Adegas, gerente do Agropet Mineiro, sobre as características que o animalzinho deve ter e as melhores raças para viverem ao lado das crianças.

Segundo especialista, a interação entre a criança e o cãozinho pode ser o segredo na hora da escolha – Foto: Adobe Stock

“Cachorro e criança têm que conviver bem entre si, então tem que ser um animalzinho mais tranquilo, brincalhão e que não morda muito”, indicou Ricardo. Essas características do cachorro devem estar alinhadas também com a personalidade da criança, que pode ser um “guia” na hora de escolher o melhor companheiro.

As crianças mais enérgicas e agitadas podem se dar bem com cachorros de raça que tenham essas mesmas características, segundo o veterinário. Uma opção para os pequenos que são mais elétricos é o beagle, um cão originalmente de caça que foi aprimorado para ficar dentro de casa, mas, que ainda assim, é muito ativo.

Outras opções de raças brincalhonas, agitadas e pequenas são o fox paulistinha, yorkshire e biewer. Se os pais estão em busca de um cãozinho de companhia para crianças mais calmas, as opções citadas pelo veterinário são shih tzu, lhasa apso, maltês e spitz alemão. “Dependendo da criança, a gente pode escolher o pet”, explicou.

Os “grandões” também se dão bem com os pequenos

Os cachorros de médio e grande porte também são ótimas opções para as crianças. Golden retriever, labrador, boxer, pastor alemão, pastor-de-shetland e dálmata, por exemplo, são cães de alta compatibilidade com os pequenos, de acordo com Ricardo.

“Um cão de médio e grande porte pode ser usado para crianças. Eles são amáveis, dóceis e muito brincalhões e podem se dar bem com a criança”, disse. O veterinário, porém, alerta sobre a necessidade destes cachorros por espaço.

Um ambiente espaçoso é essencial para o bem-estar de animais de médio e grande porte. Eles demandam gasto de energia e quando isso não ocorre pode causar problemas ao tutor e ao animal. “É preciso passear bastante com ele, dar banho pelo menos uma vez a cada 15 dias, então o cão pequeno dá menos trabalho do que um cão de grande porte”, disse.

O segredo da escolha

De acordo com Ricardo, a interação entre a criança e o cãozinho pode ser o segredo na hora da escolha do amiguinho que será levado para casa. “Às vezes a gente pega um cachorrinho que é tão bravinho, que morde todo mundo, mas quando chega no colo da criança só falta se lamber de tanta alegria e felicidade”, comentou.

Por isso, a orientação do veterinário é que a criança participe da escolha do cachorro, porque a afeição do animal pelo pequeno pode resultar em uma amizade.

Posse responsável

O veterinário alerta que, mesmo o animalzinho sendo uma opção como companhia para a criança, os tutores devem estar atentos à posse responsável, estando cientes das necessidades que o cachorro demanda.

“Um cãozinho desse dura em média 14, 15 ou até 20 anos , então ele é bonitinho quando é filhotinho, mas depois ele vai ficando mais velho. É um ser vivo que você está adotando ou adquirindo, que vai durar em média esse anos de vida, então tem que pensar bem na qualidade de vida desse animal”, explicou.

Alimentação de boa qualidade, água fresca e em abundância, vacinas quando ainda filhotes seguidas do reforço anual, check-up com o médico veterinário a cada seis meses ou um ano e, claro, caminha e espaço para brincar, são as questões básicas que devem ser oferecidas ao cachorro.