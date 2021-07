Aplicativo gratuito promete monitorar e auxiliar tutores de pets com diabete

Tutor pode gerenciar a ingestão de água do animal, o consumo de alimentos, a necessidade de exercício e a condição corporal

App também oferece a opção de agendar lembretes importantes - Foto: Reprodução

Um aplicativo gratuito promete ajudar tutores e veterinários a monitorarem a saúde dos pets, sobretudo aqueles que têm diabete. O ‘Pet Diabetes Tracker’ foi idealizado pela MSD Saúde Animal e disponibiliza ao médico-veterinário o acesso à evolução e aos dados do cãozinho e de gatos, para que possa fornecer as orientações necessárias ao tutor, mantendo a conexão mesmo à distância.

Obesidade e doenças hormonais – como hipertireoidismo e hipotireoidismo, que afetam a produção de insulina ideal para as necessidades do pet são as principais causas.

Os sintomas mais comuns são excesso de sede e urina, aumento de apetite e perda de peso.

“O serviço veio para revolucionar o controle da doença, promovendo uma monitorização melhor da saúde do pet e fornecendo informações importantes para que o médico-veterinário avalie não somente a evolução do tratamento, mas também a manutenção desse pet para uma vida mais saudável, feliz e ativa. A diabetes mellitus não tem cura, mas pode ser bem monitorada, controlada e tratada”, afirma Silvana Badra, gerente de produto pet e médica-veterinária da MSD Saúde Animal.

O tutor pode gerenciar a ingestão de água do animal, quesito importante para aqueles que têm diabete, o consumo de alimentos, a necessidade de exercício e a condição corporal. Além disso, é possível acompanhar o ganho de peso e a glicose, com direito a gráficos de curva glicêmica, no sangue e na urina.

O serviço também oferece a opção de agendar lembretes importantes, como consultas e pedidos de compra da injeção de insulina. O ‘Pet Diabetes Tracker’ é gratuito e está disponível nas lojas de aplicativos para IOS ou Android.