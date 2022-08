10 mitos e verdades sobre os pets

Foto: Pet friendly photo created by freepik - www.freepik.com Um dos mitos mais comuns é de que cães e gatos não se dão bem, o que é mentira -

Os cães e gatos adentraram nossos lares e, junto a eles, o mundo pet. Mesmo acostumados com o universo dos animais, muitas vezes ainda existem dúvidas e incertezas a respeito de hábito e saúde animal. Por isso, Nossos Pets reuniu 10 mitos e verdades sobre os cachorros e gatos que foram desvendados com a ajuda da médica veterinária pós-graduada em Medicina Integrativa, professora Joyce Magalhães.

Gatos gostam da casa, não dos tutores

MITO. O gato é um animal territorialista, portanto, é comum observar os bichanos passeando pela residência e esfregando as glândulas presentes nas bochechas pelos cantos para reconhecer os espaços como parte do seu território. Mas, apesar disso, os gatos são apegados aos tutores, de acordo com a médica veterinária. “Já existem estudos científicos que comprovam que o gato é extremamente ligado ao tutor, podendo entrar em depressão quando fica muito tempo longe”.

Não é bom para os pets quando são tratados como filhos

VERDADE. A afirmação é tratada como verdade quando os tutores humanizam o pet, segundo Joyce. Quando há privação da expressão dos comportamentos naturais, como cavar, cheirar, passear, andar no chão e socializar com outros animais e pessoas, é prejudicial. “Se ele não conseguir fazer a expressão desses comportamentos específicos, isso pode trazer transtornos comportamentais”, disse.

Cachorro e gato não se dão bem

MITO. A questão da convivência é saber introduzir um ao outro, de acordo com a médica. O cão tem o instinto da caça e o gato gosta de correr. Segundo a médica veterinária, “se eles não estão acostumados um com o outro, se não foram socializados da maneira correta, isso vai ser um desafio”. Por isso, pode ser necessário o auxílio de um profissional para a apresentação do cão e do gato e a definição de regras de convivência entre essas duas espécies.

Cachorros e gatos enxergam melhor no escuro, portanto não há necessidade de deixar luzes acesas durante a noite

MITO. Os cães e gatos possuem a visão de cinco a seis vezes melhor do que a dos humanos, mas isso não significa que podem enxergar na escuridão total. Portanto, deixar um ponto de luz durante a noite facilitará a visão do bichinho. “E a gente tem que entender que com o passar dos anos, da mesma forma como acontece com a gente, eles vão perdendo essa habilidade visual, ela vai diminuindo”, disse a veterinária.

Cães de porte grande vivem menos

VERDADE. Por terem o metabolismo mais acelerado do que o metabolismo de cães pequenos, os cães de porte grande vivem menos. Significa que eles vão produzir muito mais radicais livres e antioxidantes, que aceleram esse envelhecimento celular. De acordo com Joyce, cuidados preventivos podem desacelerar esse ritmo.

Cães de raça apresentam mais doenças do que os sem raça definida

VERDADE. Os que não possuem raça definida acabam passando por um processo de seleção natural e muitos deles acabam nascendo na natureza, tendo desafios no sistema imunológico e passam por esse processo. Os cães de raça são manipulados geneticamente e isso muitas vezes pré-dispõe muitas raças a determinadas doenças, fazendo com que o cão fique mais fragilizado.

Cães e gatos comem grama quando estão com desconfortos intestinal e estomacal

VERDADE. Quando os cães e gatos estão em contato com a natureza eles acabam comendo grama para ingestão de fibra. A fibra consegue muitas vezes equilibrar e melhorar o metabolismo digestivo e melhorar a motilidade digestiva. Um exemplo da ação são os gases que são eliminados mais facilmente.

A raça do cachorro influencia no comportamento do animal

VERDADE. Mas mesmo sendo uma verdade, apenas 5% do comportamento é definido pela raça do cão. De acordo com Joyce, os outros 95% partem dos hábitos do cachorro, como a socialização, ambiente em que vive, a maneira como é criado, limites que são estabelecidos, se tem contato com a natureza e etc. “É possível sim você ter um cão de uma raça considerada um pouco mais agressiva e desafiadora. Se você conseguir fazer um bom manejo dele, um manejo adequado, ele com certeza será um grande companheiro e um excelente cão”.

Os pets entendem o que os tutores falam

VERDADE. Eles entendem alguns comandos simples, de acordo com a veterinária. “Mas eles também são incríveis, porque eles são capazes de interpretar a nossa entonação de voz e a nossa linguagem corporal, por isso a sua maneira de se comunicar com o seu pet faz com que ele entenda o que está acontecendo”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira