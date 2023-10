O Volkswagen Taos foi lançado na América do Sul em outubro de 2020 e veio para rivalizar com o Jeep Compass, no segmento intermediário de SUVs médios-compactos.

Recentemente o SUV foi reestilizado na China, mas mudança só deve chegar ao Brasil na linha 2025 – Foto: Divulgação

Apesar das pretensões da marca alemã de fazer diferença no mercado – projetava vendas em torno de 4 mil unidades por mês ‑, o modelo ficou estagnado em torno dos 1.200 emplacamentos mensais, ou quatro vezes menos que o líder.

Até mesmo o Toyota Corolla Cross, que entrou na briga meses mais tarde, teve melhor destino, com cerca de 3.300 vendas mensais.

Nesse meio tempo, o Taos até recebeu alguns pequenos ajustes que, a rigor, não alteraram a experiência de uso. O SUV da marca alemã acaba pecando em dois aspectos: materiais de acabamento e preço.

Valores muito diferentes da concorrência

O modelo hoje começa em R$ 186.280 na versão Comfortline – o que o deixa, em média, R$ 10 mil mais caro que os concorrentes. Na versão avaliada Highline, que custa a partir de R$ 212.480, a discrepância só se amplia.

Recentemente, o SUV foi reestilizado na China, mas as mudanças só devem ser adotadas no carro produzido na fábrica argentina de Pacheco, na Grande Buenos Aires, na linha 2025.

Motor é o velho conhecido 250 TSi flex, 1.4 turbo, que rende 150 cavalos e 25,5 kgfm – Foto: Divulgação

Até lá, as novidades são pequenas perfumarias, como redesenho das rodas ou a mudança no controle do ar-condicionado, que passou a ser tátil.

O veículo, no entanto, tem suas qualidades. Uma delas é o uso da plataforma MQB A1, de 2017, a mesma do Jetta, junto com uma suspensão traseira multilink.

O motor é o velho conhecido 250 TSi flex, que rende 150 cv e 25,5 kgfm, gerenciado pela caixa automática de seis velocidades, que direciona a força para as rodas dianteiras.

Em comparação com a concorrência, este 1.4 turbo perde em potência, mas supera em torque tanto o Corolla Cross quanto o mais novo competidor no segmento, o Honda ZR-V, que chega no final de outubro no Brasil.

Clássica aparência permanece

Visto de fora o Taos se mostra um dos Volkswagen menos graciosos dos últimos tempos, principalmente na traseira. E embora tenha a clássica aparência sólida da marca junto com elementos de personalidade como a moldagem em triângulo na ponta do para-choque, barra de led atravessando a grade e carroceria em dois tons – estes dois últimos só equipam a versão Highline.

Por dentro, são duas telas. A primeira, com 10,25 polegadas, é a do painel de instrumentos digital, que ainda está entre os melhores do mercado e é configurável em diferentes grafismos e formas de visualização.

A outra é da central multimídia, VW Play, com 10,1 polegadas. O equipamento faz espelhamento sem fio de celulares e se caracteriza pela ausência de controles físicos – lógica adotada agora também no ar-condicionado.