Volvo mira liderança do setor elétrico com o novo EX30

A Volvo Car Brasil ampliou seu portfólio de veículos elétricos com o novo Volvo EX30. A marca abriu a pré-venda do seu novo SUV no último dia 14, prometendo alcançar novos públicos e expandir ainda mais sua participação no mercado brasileiro.

SUV é a grande aposta da montadora para 2023 – Foto: Divulgação

“O Volvo EX30 é uma grande aposta da Volvo para os próximos anos. Assim como o carro, que traz uma pegada mais descolada e personalizável, nosso público também deve se renovar”, destaca Marcelo Kronemberger, diretor Comercial Volvo Car Brasil.

O Volvo EX30 conta com quatro versões: Core Single Engine (51 kWh), Core Single Engine Extended Range (69 kWh), Plus Single Engine Extended Range (69 kWh) e Ultra Single Engine Extended Range (69 kWh).

Os preços variam de R$ 219.950 a R$ 279.950 e em cinco dias da pré-venda, a montadora vendeu 1.000 unidades.

Visual futurista é um dos destaques do veículo – Foto: Divulgação

Por dentro são quatro interiores personalizáveis, todos compostos de materiais reciclados e renováveis como jeans reciclado, linho e lã.

No quesito segurança, o EX30 vem equipado com a tecnologia Safe Space, que alerta em caso de abertura de portas próximo a ciclistas ou motocicletas.

O carro conta ainda com um sensor especial, que funciona com algoritmos e fica localizado atrás do volante. Ele é capaz de detectar movimentos dos olhos e do rosto cerca de 13 vezes por segundo. Dessa forma, o SUV pode tentar entender se você está distraído, sonolento ou desatento, mesmo que não tenha notado.

TAMANHO

Segundo a Volvo, o EX30 é seu SUV mais compacto já projetado. O carro tem 4,2 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Ele é apenas 0,2 m menor em comprimento do que outro modelo de sucesso da marca, o XC40.

Por dentro o EX30 traz as tecnologias já conhecidas da marca – Foto: Divulgação

De acordo com a montadora, a velocidade de carga pode atingir até 153 kW, dependendo da versão. Isso significa que o EX30 carrega a bateria de 10% a 80% em pouco mais de 25 minutos.

O modelo pode ser adquirido com uma bateria de 51 kWh ou 69 kWh, dependendo da necessidade de utilização do veículo, o que pode resultar em uma autonomia de aproximadamente 340 ou 470 km, respectivamente.