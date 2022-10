Volkswagen Virtus aparece de cara nova no México

Volkswagen do México passa a importar Virtus feito na Índia, que antecipa face-lift que ainda será feito no Brasil

A logomarca no centro da grade ficou maior e morde sutilmente o capô - Foto: Divulgação - Auto Press

Até agora, a Volkswagen importava do Brasil o Virtus vendido no México. Mas isso mudou agora, com a renovação do visual do sedã. Com o lançamento desta segunda fase do projeto primeiro na Índia, o mercado mexicano ganhou um novo fornecedor.

Para os mexicanos, inclusive, as mudanças são mais profundas do que o protocolar face-lift de mudanças na frente e na traseira porque o modelo inaugura por lá, na configuração de topo Highline, o motor de três cilindros 1.0 turbo TSI gerenciado por um câmbio automático de seis marchas.

O rendimento é ligeiramente diferente da versão brasileira por conta da diferença no combustível e nos padrões de emissões. A potência se manteve em 116 cv quando usa gasolina, mas o torque caiu dos emblemáticos 200 Nm, ou 20,4 kgfm, para 178 Nm, ou 18,1 kgfm.

Mas o que chama a atenção no Virtus 2023 é mesmo o novo visual, que suavizou o excesso de retas com detalhes em curva. Caso do novo design de faróis, que ganhou a parte externa mais arredondada e a parte interna com um ângulo mais agudo.

O capô também foi modificado e passa a ter o vinco externo nascendo na coluna e finalizando com uma curvatura sutil. A grade agora tem frisos em cima e embaixo, que parecem penetrar sob a lente do conjunto ótico.

A logomarca no centro da grade ficou maior e morde sutilmente o capô. A entrada de ar inferior cresceu e traz cluster para os faróis de neblina maiores e mais verticais e também ganhou um friso de contorno por baixo. Nesta versão de topo, ela recebe um acabamento em preto brilhante.

Na traseira, o para-choque ganhou um vinco bem marcado que vai de uma lanterna à outra e contorna a parte inferior da tampa do porta-malas. Na parte inferior, surge agora um friso em prata que contorna os refletores no limite externo da peça.

As lanternas ficaram lisas, sem relevos, e ganharam sobrelente translúcida. As luzes internas também foram redistribuídas. Nas laterais, a única novidade fica por conta do desenho das rodas de 17 polegadas de cinco raios.

Na traseira, o para-choque ganhou um vinco bem marcado que vai de uma lanterna à outra – Foto: Divulgação – Auto Press

TAMANHO. As dimensões do modelo, com 4,56 metros de comprimento, entre-eixos de 2,65 m e capacidade de 521 litros no porta-malas, fazem do Virtus um dos sedãs compactos mais espaçosos do mercado.

O modelo traz ainda ar-condicionado digital automático controlado por um painel sensível ao toque e carregador sem fio, chave presencial, seis airbags, faróis de led, monitor da pressão dos pneus e alerta de colisão dianteira com frenagem autônoma.