No Brasil, a marca decidiu alinhar o modelo com as versões de topo, por isso a caminhonete só será importada nas três configurações mais completas

O mercado brasileiro é de longe o mais robusto e importante da América do Sul. Mas ainda que alguns modelos não façam tanto sucesso por aqui, se tornam bastante viáveis na soma das vendas em outros países da região. A Volkswagen Amarok é um bom exemplo.

Amarok tem um para-choque que parece inspirado no visual da Saveiro, com uma boca preta raivosa – Foto: Volkswagen/Divulgação

Embora no Brasil ocupe o sétimo lugar no ranking de picapes médias, entre sete competidores, com uma média próxima a 700 emplacamentos mensais, na Argentina, onde é produzida, vende cerca de 2.500 unidades mensais – o que é impressionante em um mercado com um quarto do tamanho do brasileiro.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No Brasil, a marca decidiu alinhar o modelo com as versões de topo. Por isso, a caminhonete só será importada nas três configurações mais completas, sempre com motor 3.0 V6, de 258 cv (272 cv com overboost) e 59,1 kgfm: Comfortline, Highline e Extreme, que custam respectivamente R$ 309.990, R$ 328.990 e R$ 350.990.

Como em qualquer facelift, as mudanças na Amarok 2025 focam-se na frente, com alguns toques na traseira, além de mais rodas com novos desenhos e algumas decorações.

Tela multimídia de 9 polegadas foi alterada e o sistema inclui seu próprio navegador – Foto: Volkswagen/Divulgação

Visual

Na frente, a Amarok oferece um para-choque que parece inspirado no visual da Saveiro, com uma boca preta raivosa, plástico cinza inferior e os quebra-neblina laterais de led verticais, como os que o Nivus traz. Acima da grade tem uma mega logomarca da Volkswagen e uma barra metálica grossa, que invade os novos faróis de led.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A assinatura luminosa tem sobrancelhas de led nos faróis que funcionam como luz diurna. A partir da versão Highline, elas são unidas por uma barra de luz. O capô é mais voluptuoso, com dois relevos longitudinais e uma borda marcada.

Na parte de trás, há um novo gráfico de luz, o nome Amarok em letras garrafais e o para-choque ganhou uma superfície preta maior.

A versão Highline avaliada, as rodas eram de 18 polegadas e os estribos e os santantônio, tubulares.

Na traseira há um novo gráfico de luz e o para-choque ganhou uma superfície preta maior – Foto: Volkswagen/Divulgação

Em relação à segurança, toda a gama oferece sensor de luz e chuva e seis airbags (a novidade na linha). A novidade da Amarok são as assistências avançadas, monitoradas por um pequeno mostrador adaptado no meio do painel, chamada Safer Tag. O dispositivo inclui distância para o carro, ciclista ou pedestre da frente, alerta de colisão, alerta de saída de faixa e leitor de placas de velocidade.