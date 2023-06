Volkswagen aposta e acerta na conversão do Polo em modelo de entrada com a versão Track

Volkswagen Polo Track é ligeiramente mais caro que os rivais com as mesmas características - Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

A Volkswagen adotou uma estratégia ousada em relação ao Polo. A marca decidiu que seu hatch compacto mundial se tornaria um modelo de amplo espectro e ocuparia no Brasil desde o posto de modelo de entrada até o topo do segmento. Com isso, o Gol, que parecia eterno, saiu de cena e foi substituído pelo Polo Track, a versão mais despojada de todas.

A ousadia consistia no fato de que na época dessa transição, no último trimestre de 2022, o Gol vendia cerca de 20 vezes mais que o Polo, que patinava em torno de 300 unidades mensais. Mas a empreitada foi extremamente bem-sucedida.

O Polo supriu a saída do Gol com tanto sucesso, que em maio foi alçado ao posto de automóvel mais vendido do País, com 7.636 emplacamentos. A grande força do modelo foi na venda direta, com 53% do total, mostrando que frotistas e locadoras aderiram em peso à versão Track.

POLO INTERNA – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

POLO TRASEIRA – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

A Volkswagen tratou de aliviar o Polo Track de quase todos os equipamentos que incidiriam sobre o preço final. Na tabela padrão, o modelo parte de R$ 81.370 e tem como único opcional o rádio com Bluetooth, como no modelo avaliado, que totaliza R$ 82.290. Se aplicado o incentivo governamental, esse valor cairia para R$ 74.990.

Apesar de estar na base de um gama extensa – que inclui a versão GTS, que pode passar de R$ 150 mil, a configuração Track traz alguns equipamentos de segurança além de itens obrigatórios como luz diurna, ABS, controle de estabilidade e tração, airbag frontal, assistente de partida em rampa e cintos de três pontos e apoio de cabeça para cinco ocupantes.

Como é um modelo que nasceu com a missão de atuar nas faixas superiores do segmento, o carro mantém qualidades intrínsecas ao projeto, como a arquitetura de suspensão e as partes responsáveis pelo isolamento do habitáculo em relação a ruídos e vibrações.

O alívio de equipamentos gerou uma redução de 16 kg no peso – para 1.056 kg –, o que não chega a afetar o desempenho do motor 1.0 MPI flex de três cilindros que está sob o capô. O propulsor da família EA211 rende nessa configuração 77-84 cv com gasolina/etanol, com 9,6-10,3 kgfm de torque.

Ele é sempre gerenciado por um câmbio manual de cinco marchas, que direcionam a força para as rodas dianteiras. Ele oferece um desempenho equilibrado para um modelo que consegue ser de entrada sem embarcar o conceito de penúria.