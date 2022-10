Versão Shine Pack do C4 Cactus combina conforto e esportividade

As linhas do C4 Cactus apresentam traços limpos e objetivos - Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

Desde que apresentou o C4 Cactus, em agosto de 2018, a Citroën não se movimentava no Brasil. Mas mesmo com quatro anos de mercado, o crossover compacto foi fundamental para que a Stellantis, que controla a marca, preparasse o terreno para o lançamento no Brasil do hatch de entrada C3.

No caso brasileiro, o setor comercial da Fiat assumiu as ações e já no primeiro semestre de 2021 ampliou o emplacamento do C4 Cactus em 60%, saindo de 500 unidades mensais para quase 1.600. No primeiro semestre de 2022, foram mais 12%, atingindo cerca de 1.800 unidades por mês. As qualidades do C4 Cactus descobertas pelo consumidor estão em seu ponto máximo na versão avaliada, a top Shine Pack.

C4 CACTUS INTERNA – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

C4 CACTUS TRASEIRA – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

A configuração funciona como vitrine da linha e por isso acaba não tendo um preço muito convidativo. Ela custa R$ 142.390 e tem como únicos opcionais a pintura metálica ou perolizada e teto de cor diferente da carroceria – o que acrescenta no máximo R$ 2.747.

A Shine Pack é a única da gama C4 Cactus animada pelo motor THP, 1.6 turbo de 166/173 cv e 24,5 kgfm, sempre gerenciado por um câmbio automático de seis marchas. As demais versões do crossover usam o antigo motor EC5, 1.6 16V aspirado, com 113/120 cv e 15,4/15,7 kgfm.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para ser lançado no Brasil com câmbio automático, a Citroën foi obrigada a fazer uma reengenharia na plataforma PF1, oriunda do antigo C3 hatch, e redesenhar o berço do trem de força para acomodar a transmissão automática de seis marchas junto com o motor THP.

Além do trem de força poderoso – só é menos potente que o usado no Jeep Renegade, o modelo leva até uma certa vantagem diante de modelos pouco afeitos ao off-road, como Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta, por conta com o sistema Grip Control, que funciona como um diferencial com escorregamento limitado.

Tecnologia

O Cactus traz ainda alguns recursos de auxílio à condução, como alerta de colisão com sistema de frenagem automática, monitoramento de faixa e alerta de fadiga. A segurança é reforçada pela presença de seis airbags e controle eletrônico de tração com quatro modos de atuação e controle eletrônico de estabilidade.