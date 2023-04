Versão Premier traz o melhor da Chevrolet Montana

Modelo chegou com a função de brigar não só com picapes, mas também com SUVs compactos - Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

Assim que um veículo é lançado, é preciso algumas semanas para que a produção alcance toda a capacidade da linha. E os primeiros fechamentos de vendas refletem isso diretamente. Nesta escalada, no entanto, é possível avaliar o potencial de mercado.

Por exemplo: no primeiro mês completo de vendas, março passado, a Chevrolet Montana emplacou 3.988 unidades, o que a deixou em quarto lugar entre as picapes, na ordem atrás das Fiat Strada e Toro e da Toyota Hilux.

Mas o modelo ainda está em processo de aceleração de produção e nitidamente tem potencial para mais. A pretensão inicial da fabricante é que a nova picape média-compacta chegue a 5 mil unidades-mês, o que renderia o segundo lugar geral entre os veículos comerciais.

E estes planos não são fora da realidade. Tanto que até a terceira semana de abril, a Montana já havia passado a Hilux e se aproximava rapidamente dos números da Toro.

Obviamente, este desempenho é reflexo também do posicionamento de mercado proposto pela Chevrolet. A nova picape atua em uma faixa de preços intermediária entre Strada e Toro, bem abaixo dos valores da Hilux e na mesma linha da Renault Oroch.

MONTANA INTERNA

MONTANA TRASEIRA

Os valores pedidos pela Montana começam em R$ 118.690 para a versão de entrada 1.2 MT, vão a R$ 123.790 na LT 1.2 MT, passam pelos R$ 136.490 da LTZ 1.2 AT e alcançam os R$ 142.590 da versão avaliada, a topo de linha Premier 1.2 AT. Na base, ela rivaliza com a Strada e no topo, com a Toro.

A Montana chegou com a função de brigar não só com picapes, mas também com SUVs compactos, que têm preços ligeiramente mais altos quando oferecem o mesmo conteúdo.

A versão Premier ainda capricha no conteúdo ao incluir todos os itens de conforto e luxo disponíveis na linha, a começar pelo câmbio automático de seis marchas, para gerenciar o motor 1.2 Turbo de três cilindros, que gera 132-133 cv de potência e 19,4-21,4 kgfm de torque, com gasolina-etanol.

Equipamentos

A variante traz ainda alguns destaques como seis airbags, central multimídia de 8 polegadas com espelhamento sem fio, luz de condução diurna, faróis de acendimento automático, regulagem de espelhos e vidros elétricos, inclusive para a tampa traseira, monitoramento de pressão dos pneus e protetor de caçamba, capota marítima e rodas de liga leve aro 17.