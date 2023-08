Versão Premier da Montana é a que melhor representa o conceito sport utility pick-up

O conceito de SUP, os sport utility pick-up, certamente surgiu nos Estados Unidos, mercado em que as picapes ocupam as três primeiras posições no ranking de modelos mais vendidos. Foram as picapes grandes de lá que inauguraram a ideia de incluir conforto e tecnologia à robustez e força típica do segmento.

Em cinco meses de mercado, picape tem média de 3.400 unidades vendidas mês – Foto: Eduardo Rocha_Auto Press

Mas pode-se dizer que o Brasil inaugurou o conceito de picape compacta, ainda nos anos 1980. E a Chevrolet Montana é o mais recente exemplar dessa categoria. Só que a General Motors, dona da Chevrolet, decidiu apostar no crescimento da Montana para ameaçar tanto a compacta Fiat Strada quanto a média-compacta a Fiat Toro.

Central multimídia com tela de 8 polegadas é um dos destaques do carro – Foto: Eduardo Rocha_Auto Press

Em cinco meses de mercado, a nova picape da Chevrolet vem mantendo médias de emplacamento em torno de 3.400 unidades, três vezes mais do que o modelo vendia em 2019, último ano completo da picape no mercado.

Nessa lógica do SUP, o melhor exemplar da Montana é a versão Premier. A versão custa R$ 148.890, ou cerca de 15% a mais que a Strada de topo, a Ranch, e valor semelhante ao da versão básica da Toro, Endurance.

Em relação à primeira, a picape da Chevrolet se vale das maiores dimensões e na comparação com a segunda, se apoia em um conteúdo mais completo. Sob o capô, a Montana traz o único motor disponível na linha, que é o mais forte usado pela família Onix, o 1.2 turbo de três cilindros. Aqui este motor de três cilindros é sempre gerenciado por um câmbio automático de seis marchas e rende 132 cv e 19,4 kgfm com gasolina e 133 cv e 21,4 kgfm com etanol.

Modelo traz de série a capota marítima, mas versão avaliada ostenta capota elétrica – Foto: Eduardo Rocha_Auto Press

Em relação aos equipamentos, a Montana Premier traz seis airbags, central multimídia de 8 polegadas com espelhamento sem fio, luz de condução diurna, faróis de acendimento automático, regulagem de espelhos e vidros elétricos, travas que atuam inclusive na tampa traseira, monitoramento de pressão dos pneus e protetor de caçamba, rodas de liga leve aro 17, entre outros equipamentos.

De série, o modelo traz capota marítima, mas a versão avaliada trazia capota elétrica, um dos muitos acessórios desenvolvidos pela marca para melhorar a usabilidade no modelo no dia a dia.