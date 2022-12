Versão híbrida da Ford Maverick tem autonomia de até 800 km

Modelo será produzido no México e Ford deve trazer as primeiras unidades ao Brasil em fevereiro

Desde os tempos da F1000, a Ford sempre buscou um certo protagonismo no segmento de picapes. O que tem a ver com a nova filosofia global, se concentrar sua atuação em SUVs e picapes. Para o mercado brasileiro, já prometeu para 2023 a chegada da F150, seu modelo de maior sucesso no mundo.

Antes disso, porém, a marca norte-americana exibiu a versão híbrida de sua picape média Maverick, durante a apresentação do programa de capacitação profissional Ford , no Senai de São Paulo. A intenção é que ela desembarque por aqui, vinda do México, já a partir de fevereiro, para ser a primeira picape híbrida do mercado nacional.

Ford Maverick Hybrid – Foto: Divulgação

A proposta da Maverick Hybrid é oferecer uma alternativa mais voltada para o uso familiar para a FX4, única versão atualmente oferecida. O modelo tem como destaque a autonomia de até 800 km com um tanque de gasolina – alcance semelhante a uma picape com motorização diesel.

A diferença é que o consumo previsto para a nova picape é de 14 km/l na estrada e impressionantes 17,8 km/l em ambiente urbano – é mais econômica na cidade por conta do sistema de freios regenerativos.

A motorização da picape média-compacta traz uma evolução do conceito usado no finado sedã Fusion Hybrid, que combina um motor 2.5 litros com Ciclo Atkinson com um sistema de propulsão elétrica – é, inclusive, da mesma família de motores.

Ford Maverick Hybrid – Foto: Divulgação

O motor a explosão rende 164 cv e 21,4 kgfm, enquanto o elétrico gera 128 cv e 23,9 kgfm. Combinados, a potência chega a picos de 193 cv. O câmbio é CVT e a tração é dianteira.

São especificações mais modestas que as da versão Lariat FX4, que é animada por um motor Ecoboost 2.0 turbo com 253 cv e 38,7 kgfm, com tração integral e câmbio automático de oito velocidades. Nos mercados da América do Norte – México, Estados Unidos e Canadá –, a versão híbrida com a mesma configuração Lariat é cerca de 10% mais barata e essa diferença deve ser mantida por aqui – o que significa que custaria em torno de R$ 215 mil.

Ford Maverick Hybrid – Foto: Divulgação

FUNÇÃO SOCIAL

Mesmo após interromper a sua produção no país, a Ford manteve algumas atividades, além das comerciais. Uma delas foi criar uma divisão de pesquisa e desenvolvimento em Camaçari, na Bahia, até para honrar os acordos firmados com o governo estadual que geraram diversos incentivos fiscais. Outra foi aprofundar a antiga relação que a marca tem com a unidade dedicada ao setor automotivo do Senai de São Paulo, onde acaba de formatar o Ford Academy, um espaço dedicado ao treinamento de alunos e profissionais para novas tecnologias e serviços.

Ford Maverick Hybrid – Foto: Divulgação

Nesta inauguração da Ford Academy, a marca norte-americana apresentou o programa Ford , que tem a intenção de capacitar pessoas de baixa renda para atuar no mercado de tecnologia.

O curso será de Front-End, para o desenvolvimento de interfaces entre usuários e aplicativos, fundamental no mercado de tecnologia. No total, serão 200 vagas por ano direcionadas a pessoas de baixa renda, com prioridade no processo seletivo para pessoas autodeclaradas negras, pardas, amarelas ou indígenas, pertencentes à comunidade LGBTQIA+ e mulheres cis e trans.