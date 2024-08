A nova versão chegou junto com o facelift promovido no ano passado; modelo custa R$ 154.790

Com a versão Exclusive do Virtus, a Volkswagen buscou uma resposta dentro de casa para a pequena receptividade dos sedãs médios no mercado atual.

A marca empurrou o sedã médio Jetta para cima, oferecendo apenas a versão esportiva GLI 350 TSI, e criou a versão Exclusive do Virtus, que conjuga luxo e potência – aproveitando, inclusive, o porte avantajado do sedã compacto diante dos rivais.

Nessa remodelação, o Virtus ganhou capô mais estreito, para-lamas mais altos e grade menor – Foto: Divulgação

A nova versão chegou junto com o facelift promovido no ano passado com a função de substituir a variante esportiva GTS, com o mesmo motor 1.4 Turbo 250 TSi, de 150 cv e 25,5 kgfm.

Nessa remodelação, o Virtus ganhou capô mais estreito, para-lamas mais altos e grade menor. As luzes mudam, não parecem mais ter marcado tanto o corte para baixo nas extremidades e também adicionam DRL delineado em forma de C.

Na saia dianteira aparece um spoiler e a entrada de ar inferior ganha uma moldura que unifica todo o para-choque.

O gráfico das luzes traseiras também muda e um spoiler aparece na borda do porta-malas – Foto: Divulgação

O gráfico das luzes traseiras também muda e um spoiler aparece na borda do porta-malas. Tanto na frente quanto atrás aparecem os novos logotipos e tipografia da marca.

Rodas

O detalhe mais notável do Virtus Exclusive em comparação ao Highline são as rodas, que vão de 17 a 18 polegadas. Outros detalhes têm a ver com o fato de que todos os frisos metálicos se tornam pretos.

As linhas gerais da cabine permanecem as mesmas e não apenas no design. A qualidade dos plásticos não melhorou e as superfícies são desagradáveis ao toque.

A aparência é sólida e a montagem é precisa e firme, mas a falta de requinte chama a atenção em um modelo que custa R$ 154.790.

Devido à silhueta típica do sedã, com teto rebaixado, o espaço para a cabeça de quem vai atrás é um tanto apertado.

Conforto

Entre as comodidades para a segunda fileira estão saídas de ar direcionais duplas e duas entradas USB C. Usando o bom alongamento traseiro desta plataforma, o porta-malas do Virtus é profundo e ainda conta com encostos dobráveis para objetos mais longos.

As linhas gerais da cabine do Virtus permanecem as mesmas – Foto: Divulgação

Como modelo de topo, Virtus Exclusive é bem completo. Ele traz sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré, ar-condicionado digital, chave presencial para travas e ignição, carregador de celular por indução.

O conteúdo é bem semelhante ao da versão Highline 200TSi, mas adiciona itens visuais mais requintados e ainda estofamento em couro e seletor de modo de condução, que interfere em parâmetros como som de escapamento, peso da direção, reação do câmbio e do acelerador.