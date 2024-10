O segmento de SUVs médios de sete lugares foi inaugurado em 2018, pelo Volkswagen Tiguan Allspace, mas só ganhou uma maior visibilidade com a chegada do Commander, em 2022.

Desde lá, o SUV/crossover da Jeep vem mantendo o dobro do emplacamento de seu único rival generalista, o Chery Tiggo 8, pois o pioneiro Tiguan deixou o mercado em 2020 para só retornar no ano passado.

Versão Blackhawk Hurricane chega ao mercado por R$ 327.590 – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Mesmo com a boa aceitação, o Commander sempre foi alvo de críticas pelo desempenho, que seria bem aceitável em um carro familiar, mas modesto demais para um veículo tão luxuoso. Foi para responder a isso que a marca estadunidense adicionou à linha o motor 2.0 turbo Hurricane, instalado nas novas configurações, a Overland Hurricane e a Blackhawk Hurricane, nova versão de topo.

Valores

A nova motorização deixou o Commander mais caro até que a versão turbodiesel. Na mesma configuração Overland, a TD380 sai a R$ 302.990 contra R$ 311.290 da Hurricane. Já a versão avaliada, Blackhawk Hurricane, sai a R$ 327.590.

Na verdade, a linha 2025 realinhou preços e conteúdo. As versões TD380, que por conta do preço do diesel desperta cada vez menos interesse, tiveram os preços reduzidos. Para dar uma ideia, a versão Overland turbodiesel custava há dois anos os mesmos R$ 327.590 da Blackhawk.

Os R$ 16.300 que a versão de topo adiciona em relação à Overland se referem somente a itens de acabamento e design. A Blackhawk traz de diferente acabamento escurecido nos logotipos, grade e rodas, console frontal com revestimento em suede preto, encostos com o nome da versão bordado, as rodas de 19 polegadas têm desenho mais esportivo e as pinças dos freios são em vermelho.

Commander é montado sobre a versão Small Wide 4X4 LWB da plataforma SCCS, usada no Rampage e Compass – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

Esses detalhes buscam harmonizar o visual com o desempenho oferecido pelo motor 2.0 turbo Hurricane 4 – o mesmo que empurra a RAM Rampage R/T. Ele rende 272 cv de potência com 40,8 kgfm de torque e, segundo a marca, é capaz de acelerar o modelo de 1.886 kg de zero a 100 km/h em 7 segundos e máxima de insanos 220 km/h.

Câmbio

Ele é gerenciado por um câmbio automático de nove marchas com modo manual sequencial. A força é distribuída pelas quatro rodas por um sistema AWD on demand e conta com reduzida e seletor de terrenos. A suspensão das versões com motor Hurricane foram recalibradas para responder à maior potência.

SUV da Jeep tem painel digital configurável, de 10,25 polegadas – Foto: Eduardo Rocha/Auto Press

O Commander é montado sobre a versão Small Wide 4X4 LWB (entre-eixo alongado) da plataforma SCCS, usada também da Rampage e no Compass. Ela foi aumentada tem todas as dimensões para poder oferecer espaço para sete ocupantes. As dimensões são 4,77 metros de comprimento, 2,79 m de entre-eixos, 1,70 m de altura e 1,86 m de largura. O porta-malas oferece 233 litros de capacidade na configuração para sete passageiros, 661 litros com cinco ocupantes e 1.760 litros com apenas dois lugares.