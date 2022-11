Tiggo 8, da Caoa Chery, ganha versão TXS

Com o aumento na oferta de modelos com maior capacidade de passageiros e conforto, a Caoa Chery fez sua aposta no SUV médio Tiggo 8, com capacidade para sete ocupantes. E prosperou.

Em 2022, o Tiggo 8 se tornou o modelo mais vendido da marca no País, com um acumulado em torno de 9 mil unidades de janeiro a outubro. Para manter o modelo em alta, a Chery passa agora a oferecer o veículo na versão TXS Max Drive, com uma leve renovação visual e pacote de equipamentos que inclui recursos de sistemas avançados de assistência à condução, ADAS na sigla em inglês.

Tiggo 8 TXS Max Drive – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

As novidades afetaram ainda o valor do modelo 2023, que passa a custar R$ 214.990, cerca de 6% acima da variante 2022 sem o pacote Max Drive, mas ainda 10% abaixo do único rival direto, o Jeep Commander Limited.

Na parte visual, o Tiggo 8 ganhou uma nova grade, que mantém o formato geral, mas os tracejados ficaram arredondados e agora são separados horizontalmente por aletas, também cromadas.

Tiggo 8 TXS Max Drive – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

A parte inferior do para-choque também foi renovada com os novos faróis de neblina, com assistente de iluminação em curvas. Na traseira, a logo da Chery, que dividia a barra reflexiva traseira, agora fica diretamente sobre a tampa, deixando a linha de led entre as lanternas contínua.

A maior novidade, no entanto, é mesmo o conjunto Max Drive de sistemas avançados de assistência ao condutor, que dá o sobrenome à versão. As informações que são utilizadas pelo ADAS são fornecidas por uma câmera frontal e um radar, além dos sensores que monitoram o entorno do SUV.

Tiggo 8 TXS Max Drive – Foto: Eduardo Rocha / Auto Press

O pacote inclui recursos consagrados como alertas de colisão com frenagem autônoma, controle de velocidade adaptativo com assistente de congestionamento stop&go, monitor de faixa de rolagem, farol alto automático, monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar de oferecer sete lugares, as dimensões do Tiggo 8 não são das mais exageradas. São 4,70 metros de comprimento com 1,71 m de altura, 1,86 de largura e 2,71 m de entre-eixos. O espaço para as bagagens vai dos 193 litros da configuração para sete ocupantes, passa pelos 889 litros com cinco lugares disponíveis e chega a 1.930 litros com as duas fileiras de bancos traseiros rebatidas.

MOTORIZAÇÃO

Sob o capô, o Tiggo 8 traz o mesmo conjunto mecânico. Trata-se de um motor 1.6 turbo a gasolina com injeção direta de combustível, que rende 187 cv de potência e 28 kgfm de torque, gerenciado por um câmbio de dupla embreagem com sete marchas.