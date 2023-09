Tedesco Motors: onde manutenção é sinônimo de experiência

Para os amantes de duas rodas, as motos são mais do que um meio de transporte. Elas são peça-chave de um estilo de vida marcado pela liberdade, pela realização e pelo lazer.

A empresa nascida em 2009 não para de crescer e conquistar clientes em todo o Brasil – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL

Neste sentido, o objetivo da Tedesco Motors é que a manutenção delas seja parte desta experiência, através de um ambiente moderno e repleto de referências somado a um atendimento de alto padrão, consultivo e transparente.

A empresa nascida em 2009 como um e-commerce de pneus e acessórios, através do amor dos fundadores Gustavo Tedesco e Gabriela Mayoral pelas motos, não para de crescer e conquistar clientes em todo o Brasil. A oficina tem como vantagem extra a localização com fácil acesso às principais rodovias do Estado de São Paulo.

Gabriela Mayoral e Gustavo Tedesco, fundadores da Tedesco Motors – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL

Dentre os motivos para o sucesso no relacionamento com os clientes, a transparência se destaca em cada detalhe, até mesmo na arquitetura. São comuns os relatos de insegurança e falta de confiança nos atendimentos em oficinas convencionais, mas na Tedesco Motors o cliente é consultado, bem-informado e acompanha cada processo e serviço.

Atualmente, o foco do centro de serviços especializados está em criar uma cultura de prevenção através das revisões gerais. Considerando que a revisão vai muito além de simplesmente trocar o óleo, o pacote de serviços é um protocolo em que 57 itens são checados, fazendo um verdadeiro pente fino na moto em um período de 4 a 5 dias.

Oficina conta com uma equipe de mecânicos com perfil analítico, focados em desvendar e resolver problemas – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL

Devido ao altíssimo padrão de segurança adotado pela Tedesco Motors, em seguida é realizado um check-up para avaliação de outros 15 itens, como cortesia. Mesmo que o cliente opte por não realizar determinada manutenção, termina o atendimento ciente das reais condições do veículo.

Para garantir diagnósticos precisos, tanto nas revisões gerais como também nas manutenções corretivas, a oficina conta com uma equipe de mecânicos com perfil analítico, focados em desvendar e resolver problemas.

Tendo o profissionalismo como principal virtude, eles são bem treinados e alinhados para trabalhar com excelência técnica e sentimento de pertencimento à empresa, o que resulta em atendimento de altíssimo padrão.

A empresa possui ambiente moderno e repleto de referências somado a um atendimento de alto padrão – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL

Ao final dos serviços, a equipe da Tedesco Motors dá mais uma demonstração de transparência ao oferecer um dossiê com fotografias de todos os processos realizados na moto.

O cliente ainda tem acesso às peças retiradas, que são descartadas apenas com autorização. Além de certificado com número da ordem do serviço e data, recebe um brinde exclusivo. O relacionamento com a empresa continua através de lembretes sobre o vencimento do óleo ou a necessidade de uma nova revisão geral.

Tedesco Motors

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira das 9h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h

Segunda a sexta-feira das 9h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h Endereço: Rua do Carpinteiro, 180A, Jardim Werner Plaas, Americana-SP

Rua do Carpinteiro, 180A, Jardim Werner Plaas, Americana-SP Telefone: (19) 3383-8494

(19) 3383-8494 Site: tedescomotors.com.br

tedescomotors.com.br E-mail: contato@tedescomotors.com.br

contato@tedescomotors.com.br WhatsApp: (19) 99364-6896

(19) 99364-6896 Facebook: /tedescomotors

/tedescomotors Instagram: @tedescomotors

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.